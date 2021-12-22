Первый губернатор ХМАО записал публичное обращение к югорчанам. Видео

23 декабря 2021 в 17:47 Размер текста - 17 +

Бывший губернатор ХМАО Александр Филипенко выступил с поздравлением хоккейного клуба Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко записал видеопоздравление для хоккейного клуба «Югра», который отмечает 15-летие. Видео опубликовано в группе «ХК Югра» соцсети «ВКонтакте». «Искренние слова приветствия всем причастным к созданию и сегодняшней деятельности хоккейного клуба „Югра“. <…> В последние годы „Югра“ показывает очень хорошую игру. И команда мастеров доказала, что они ими и являются. Сегодня хоккейная школа признана очень многими», — сказал Филипенко. Сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко является генеральным директором хоккейного клуба «Югра». Ранее URA.RU писало, что в последний раз экс-губернатор обращался к жителям региона 11 декабря 2020 года. Тогда Филипенко предложил югорчанам запустить народный проект по созданию летописи округа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко записал видеопоздравление для хоккейного клуба «Югра», который отмечает 15-летие. Видео опубликовано в группе «ХК Югра» соцсети «ВКонтакте». «Искренние слова приветствия всем причастным к созданию и сегодняшней деятельности хоккейного клуба „Югра“. <…> В последние годы „Югра“ показывает очень хорошую игру. И команда мастеров доказала, что они ими и являются. Сегодня хоккейная школа признана очень многими», — сказал Филипенко. Сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко является генеральным директором хоккейного клуба «Югра». Ранее URA.RU писало, что в последний раз экс-губернатор обращался к жителям региона 11 декабря 2020 года. Тогда Филипенко предложил югорчанам запустить народный проект по созданию летописи округа.