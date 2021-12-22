22 декабря 2021
21 декабря 2021

Первый губернатор ХМАО записал публичное обращение к югорчанам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Филипенко и Юрий Неелов. Тюмень , филипенко александр
Бывший губернатор ХМАО Александр Филипенко выступил с поздравлением хоккейного клуба Фото:

Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко записал видеопоздравление для хоккейного клуба «Югра», который отмечает 15-летие. Видео опубликовано в группе «ХК Югра» соцсети «ВКонтакте».

«Искренние слова приветствия всем причастным к созданию и сегодняшней деятельности хоккейного клуба „Югра“. <…> В последние годы „Югра“ показывает очень хорошую игру. И команда мастеров доказала, что они ими и являются. Сегодня хоккейная школа признана очень многими», — сказал Филипенко. Сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко является генеральным директором хоккейного клуба «Югра».

Ранее URA.RU писало, что в последний раз экс-губернатор обращался к жителям региона 11 декабря 2020 года. Тогда Филипенко предложил югорчанам запустить народный проект по созданию летописи округа.

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Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко записал видеопоздравление для хоккейного клуба «Югра», который отмечает 15-летие. Видео опубликовано в группе «ХК Югра» соцсети «ВКонтакте». «Искренние слова приветствия всем причастным к созданию и сегодняшней деятельности хоккейного клуба „Югра“. <…> В последние годы „Югра“ показывает очень хорошую игру. И команда мастеров доказала, что они ими и являются. Сегодня хоккейная школа признана очень многими», — сказал Филипенко. Сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко является генеральным директором хоккейного клуба «Югра». Ранее URA.RU писало, что в последний раз экс-губернатор обращался к жителям региона 11 декабря 2020 года. Тогда Филипенко предложил югорчанам запустить народный проект по созданию летописи округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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