Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко записал видеопоздравление для хоккейного клуба «Югра», который отмечает 15-летие. Видео опубликовано в группе «ХК Югра» соцсети «ВКонтакте».
«Искренние слова приветствия всем причастным к созданию и сегодняшней деятельности хоккейного клуба „Югра“. <…> В последние годы „Югра“ показывает очень хорошую игру. И команда мастеров доказала, что они ими и являются. Сегодня хоккейная школа признана очень многими», — сказал Филипенко. Сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко является генеральным директором хоккейного клуба «Югра».
Ранее URA.RU писало, что в последний раз экс-губернатор обращался к жителям региона 11 декабря 2020 года. Тогда Филипенко предложил югорчанам запустить народный проект по созданию летописи округа.
Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко записал видеопоздравление для хоккейного клуба «Югра», который отмечает 15-летие. Видео опубликовано в группе «ХК Югра» соцсети «ВКонтакте». «Искренние слова приветствия всем причастным к созданию и сегодняшней деятельности хоккейного клуба „Югра“. <…> В последние годы „Югра“ показывает очень хорошую игру. И команда мастеров доказала, что они ими и являются. Сегодня хоккейная школа признана очень многими», — сказал Филипенко. Сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко является генеральным директором хоккейного клуба «Югра». Ранее URA.RU писало, что в последний раз экс-губернатор обращался к жителям региона 11 декабря 2020 года. Тогда Филипенко предложил югорчанам запустить народный проект по созданию летописи округа.