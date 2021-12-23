Челябинский завод Зюзина уличили в загрязнении воздуха

На предприятии «Мечел-Кокс» нарушена работа семи газоочистных установок Фото: Илья Московец © URA.RU

На челябинском предприятии «Мечел-Кокс» (входит в группу компаний «Мечел», владельцем которой является бизнесмен Игорь Зюзин), выявили нарушения в области охраны воздуха. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, выявлены нарушения на семи газоочистных установках.

«На семи газоочистных установках концентрация загрязняющего вещества не попадает в диапазон обнаружения привлекаемой аккредитованной лаборатории. Другие лаборатории для выполнения замеров с целью определения показателей эффективности газоочистных установок не привлекались», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что на предприятии не скорректирована программа экологического контроля со дня изменения объемов выбросов. В план-графике контроля не отражен ни один источник выбросов.

По выявленным нарушениям управлением Росприроднадзора предприятию выписан штраф на сумму 55 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.

URA.RU направило запрос на предприятие. На момент публикации комментария не последовало.

Ранее ПАО «Челябинский металлургический комбинат», совладельцем которого является Игорь Зюзин, оштрафовали на сумму более 47 млн рублей. В ходе проверки было выявлено, что с предприятия в реку Миасс сбрасывают сточные воды с превышением установленных нормативов.

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