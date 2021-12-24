24 декабря 2021
23 декабря 2021

В Кольцово шесть часов задерживают рейс в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
Около 200 пассажиров семь часов ожидает вылет из Екатеринбурга Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово семь часов задерживают рейс авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Вылет был запланирован на 23:45.

«Пассажирам выдали по бутылочке воды и отпустили с богом. Одна из пассажирок сказала, что самолет, летящий в Екатеринбург, еще даже не вылетел из Калининграда», — рассказал один из пассажиров задержанного рейса, передает E1.ru.

Горячее питание ожидающим было выдано в шесть утра. Представитель авиакомпании заявил, что борт уже находится в воздухе, а время вылета сдвинули на 06:40. Отмечается, что рейс ожидает около 200 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Кольцово произошла задержка рейса на 22 часа. Российские авиакомпании планируют начать наказывать за задержки рейсов.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово семь часов задерживают рейс авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Вылет был запланирован на 23:45. «Пассажирам выдали по бутылочке воды и отпустили с богом. Одна из пассажирок сказала, что самолет, летящий в Екатеринбург, еще даже не вылетел из Калининграда», — рассказал один из пассажиров задержанного рейса, передает E1.ru. Горячее питание ожидающим было выдано в шесть утра. Представитель авиакомпании заявил, что борт уже находится в воздухе, а время вылета сдвинули на 06:40. Отмечается, что рейс ожидает около 200 пассажиров. Ранее сообщалось, что в Кольцово произошла задержка рейса на 22 часа. Российские авиакомпании планируют начать наказывать за задержки рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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