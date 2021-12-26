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Челябинский главврач скончался от коронавируса

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Дмитрий Плюхин скончался 25 декабря 2021 года (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Главный врач и гендиректор челябинской сети клиник City Smile Дмитрий Плюхин скончался 25 декабря 2021 года. Об этом сообщил депутат Ленинского райсовета Челябинска Максим Смагин.

«Не стало нашего друга Дмитрия Плюхина. Корона унесла его жизнь. Царство Небесное и вечная память ему», — написал у себя в аккаунте в Facebook Смагин.

Дмитрий Плюхин в 2004 году окончил Уральскую медицинскую академию по специальности «Врач-стоматолог». В 2006 году успешно прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Проходил практику в университетах Лос-Анжелеса и Токио.

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Главный врач и гендиректор челябинской сети клиник City Smile Дмитрий Плюхин скончался 25 декабря 2021 года. Об этом сообщил депутат Ленинского райсовета Челябинска Максим Смагин. «Не стало нашего друга Дмитрия Плюхина. Корона унесла его жизнь. Царство Небесное и вечная память ему», — написал у себя в аккаунте в Facebook Смагин. Дмитрий Плюхин в 2004 году окончил Уральскую медицинскую академию по специальности «Врач-стоматолог». В 2006 году успешно прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Проходил практику в университетах Лос-Анжелеса и Токио.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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