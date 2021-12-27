В квартире прогнили полы, оконные рамы, нет канализации, а в стенах трещины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники мэрии поселка Коммунистический Советского района в ХМАО, после обращения жителя Леонида Грузнова в URA.RU из-за отказов предоставить новое жилье, пытались переселить его в квартиру в еще более старом доме, где нет воды, канализации и света. Об этом изданию рассказал сам Грузнов.

«В стенах трещины, нет ни воды, ни канализации, ни света. Эту квартиру мне предложили 15 декабря взамен моей двушки в аварийном доме. Износ в так называемом „новом жилье“ 85%», — пожаловался мужчина агентству.

По решению суда, принятому в июле, администрация должна была выделить Грузнову вне очереди по соцнайму двухкомнатную благоустроенную квартиру. По мнению мужчины, решение предложить ему такой вариант в мэрии приняли от безысходности, ведь в отношении горадминистрации приставы выставили штрафы за просрочки исполнения судебного постановления. Решить проблему иным способом, по мнению Грузнова нельзя, ведь никто не строит нового жилья в Коммунистическом. Вместе с переселенцем должен проживать его двухгодовалый сын, но в выделенном жилье невозможно создать условия для жизни ребенка.

«Там прогнили полы, оконные рамы, нужен полный ремонт квартиры, а еще там семь лет не было отопления», — рассказывает Грузнов. Мужчина также сообщил, что в квартире, предназначенной для него, прописана некая пенсионерка, которая семь лет назад переехала в Пермский край.

В мэрии Коммунистического заявили, что деревянный дом дом, в котором предложили квартиру жителю поселка не является аварийным, а квартира подлежит ремонту. «Износ дома составляет не 85, а 68%, он не признан аварийным. Да, там нужно сделать ремонт и можно жить и люди живут. Квартира давно не использована, но она неплохая», — заявила муниципальный жилищный инспектор Елена Рупасова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жителям отказали в переселении из аварийного жилья. Расселять в поселке Коммунистическом некуда, потому что строить новые дома некому.

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