За работой техники жители Копейска могут следить в режиме онлайн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, могут следить за уборкой улиц в режиме реального времени. Власти оцифровали карту населенного пункта, где в любой момент можно проконтролировать работу дорожных служб, сообщили URA.RU в Центре управления регионом (ЦУР).

«В Копейске для удобства жителей власти сделали интерактивную карту. Любой горожанин может зайти и в режиме реального времени увидеть, где и какая техника очищает улицы», — пояснили агентству URA.RU в ЦУР.

Ранее схожий по задачам сервис в рамках проекта «Умный город» появился в Telegram. Челябинцы получили возможность с помощью бота увидеть актуальную карту дорожных ремонтов и список участков в своем городе или муниципальном районе.

ЦУР был создан на Южном Урале в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он координирует мониторинг и обработку обращений и сообщений граждан. Согласно подсчетам, среди 124 тысяч принятых и обработанных в 2021 году обращений вопросы дорожного хозяйства находятся на втором месте. За год жители Челябинской области оставили почти 25 тысяч жалоб на некачественную очистку дорог от снега и наледи.

Скрин: официальный сайт администрации Копейска

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