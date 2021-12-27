27 декабря 2021

В челябинском городе создали сервис наблюдения за уборкой улиц. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
За работой техники жители Копейска могут следить в режиме онлайн Фото:

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, могут следить за уборкой улиц в режиме реального времени. Власти оцифровали карту населенного пункта, где в любой момент можно проконтролировать работу дорожных служб, сообщили URA.RU в Центре управления регионом (ЦУР).

«В Копейске для удобства жителей власти сделали интерактивную карту. Любой горожанин может зайти и в режиме реального времени увидеть, где и какая техника очищает улицы», — пояснили агентству URA.RU в ЦУР.

Ранее схожий по задачам сервис в рамках проекта «Умный город» появился в Telegram. Челябинцы получили возможность с помощью бота увидеть актуальную карту дорожных ремонтов и список участков в своем городе или муниципальном районе.

ЦУР был создан на Южном Урале в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он координирует мониторинг и обработку обращений и сообщений граждан. Согласно подсчетам, среди 124 тысяч принятых и обработанных в 2021 году обращений вопросы дорожного хозяйства находятся на втором месте. За год жители Челябинской области оставили почти 25 тысяч жалоб на некачественную очистку дорог от снега и наледи.

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Жители Копейска, города-спутника Челябинска, могут следить за уборкой улиц в режиме реального времени. Власти оцифровали карту населенного пункта, где в любой момент можно проконтролировать работу дорожных служб, сообщили URA.RU в Центре управления регионом (ЦУР). «В Копейске для удобства жителей власти сделали интерактивную карту. Любой горожанин может зайти и в режиме реального времени увидеть, где и какая техника очищает улицы», — пояснили агентству URA.RU в ЦУР. Ранее схожий по задачам сервис в рамках проекта «Умный город» появился в Telegram. Челябинцы получили возможность с помощью бота увидеть актуальную карту дорожных ремонтов и список участков в своем городе или муниципальном районе. ЦУР был создан на Южном Урале в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он координирует мониторинг и обработку обращений и сообщений граждан. Согласно подсчетам, среди 124 тысяч принятых и обработанных в 2021 году обращений вопросы дорожного хозяйства находятся на втором месте. За год жители Челябинской области оставили почти 25 тысяч жалоб на некачественную очистку дорог от снега и наледи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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