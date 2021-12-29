Минтруд РФ сообщил о двойной зарплате в январе

Сотрудников могут привлечь к работе в праздники только с письменного согласия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

При работе в нерабочие праздничные дни сотрудник должен получить за них оплату в двойном размере или отгул. Об этом сообщили в Минтруде РФ. Новогодние каникулы, в которые работающие на пятидневке россияне смогут отдохнуть, пройдут с 31 декабря по 9 января.

«Если вы работаете при обычном графике 5/2 с фиксированными выходными, то оплатить работу в нерабочие праздничные дни должны в двойном размере. Или вы можете выбрать одинарную оплату плюс отгул», — указано в Instagram Минтруда.

Это также касается тех, у кого сменный график при работе в пределах временной нормы. Двойной оклад положен за все часы, которые были фактически отработаны в праздничный день с 00 до 24:00. Правило действует и для случаев, когда на нерабочий день приходится часть смены. Оплата в двойном размере будет с учетом компенсаций и стимулирующих выплат. Работающим по сдельной оплате в нерабочие праздничные дни должны выплатить вознаграждение.

Привлечь к работе сотрудников можно только с их согласия и по письменному распоряжению работодателя. Нерабочие праздничные дни не должны быть основанием для снижения оклада, сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что часть россиян в декабре получат зарплату раньше срока. Это касается тех случаев, когда выплата зарплаты приходится на новогодние каникулы. Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков сообщил, что не имеет значения, работает ли предприятие в праздники или нет.

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