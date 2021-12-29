Госдуму заставили изменить закон после жалобы челябинки

30 декабря 2021 в 07:36 Размер текста - 17 +

По решению суда, в закон необходимо внести понятие «коттеджный поселок» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдуму обязали исправить закон по вопросу содержания общего имущества жителей коттеджных поселков и платы за него. Такое решение вынес Конституционный суд России. Поводом для проверки стала жалоба челябинки Татьяны Малковой, имеющей два участка в коттеджном поселке «Солнечный берег». «Внести в действующее законодательство изменения с тем, чтобы закрепить надлежащую модель правового регулирования организационных и имущественных отношений, связанных с функционированием комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой», — говорится в решение суда, опубликованного на портале «Гарант.ру». Уточняется, что инфраструктура должна поддерживать справедливый баланс интересов, прав и обязанностей всех собственников комплекса. Челябинка приобрела два земельных участка в коттеджном после того, как они заключили договор с управляющей компанией «Ленд Плюс». Она не подписывала договор с этой организацией, однако ей пришлось платить задолженность. Челябинские судьи, вынося решение, взяли за основу законодательство для многоквартирных домов, где при покупке жилья автоматически приобретается доля общего имущества. Конституционный суд же считает иначе. Для того чтобы таких вопросов больше не возникало, суд постановил определить статус коттеджных поселков, которые на данный момент не фигурируют в законах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдуму обязали исправить закон по вопросу содержания общего имущества жителей коттеджных поселков и платы за него. Такое решение вынес Конституционный суд России. Поводом для проверки стала жалоба челябинки Татьяны Малковой, имеющей два участка в коттеджном поселке «Солнечный берег». «Внести в действующее законодательство изменения с тем, чтобы закрепить надлежащую модель правового регулирования организационных и имущественных отношений, связанных с функционированием комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой», — говорится в решение суда, опубликованного на портале «Гарант.ру». Уточняется, что инфраструктура должна поддерживать справедливый баланс интересов, прав и обязанностей всех собственников комплекса. Челябинка приобрела два земельных участка в коттеджном после того, как они заключили договор с управляющей компанией «Ленд Плюс». Она не подписывала договор с этой организацией, однако ей пришлось платить задолженность. Челябинские судьи, вынося решение, взяли за основу законодательство для многоквартирных домов, где при покупке жилья автоматически приобретается доля общего имущества. Конституционный суд же считает иначе. Для того чтобы таких вопросов больше не возникало, суд постановил определить статус коттеджных поселков, которые на данный момент не фигурируют в законах.