29 декабря 2021

Власти Перми предупредили об ограничении движения грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуры в городе Курган, фура
Фурам ограничат въезд в центр Перми Фото:

На ряде пермских улиц грузовикам запретят ездить в утренние и вечерние часы пик. Новая схема движения большегрузного транспорта вступит в силу в марте 2022 года. В мэрии подчеркивают, что ограничения обсуждали с представителями бизнеса, после чего их смягчили.

«Так, ограничения были сняты с ряда улиц, активно используемых для подъезда к промышленным предприятиям, торгово-логистическим объектам. Также принято решение о введении на первом этапе ограничений лишь в часы максимальной нагрузки на улично-дорожную сеть города — ежедневно с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00», — говорится на сайте мэрии.

О решении закрыть центр города для грузовиков мэрия сообщила в октябре. Тогда предполагалось, что ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00 на территории центрального района и уже с 1 января. Эта новость осенью вызвала недовольство предпринимателей и промышленников, после чего вопрос обсуждался на площадке Пермской торгово-промышленной палаты.

Новая схема движения грузовиков вступит в силу в марте
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На ряде пермских улиц грузовикам запретят ездить в утренние и вечерние часы пик. Новая схема движения большегрузного транспорта вступит в силу в марте 2022 года. В мэрии подчеркивают, что ограничения обсуждали с представителями бизнеса, после чего их смягчили. «Так, ограничения были сняты с ряда улиц, активно используемых для подъезда к промышленным предприятиям, торгово-логистическим объектам. Также принято решение о введении на первом этапе ограничений лишь в часы максимальной нагрузки на улично-дорожную сеть города — ежедневно с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00», — говорится на сайте мэрии. О решении закрыть центр города для грузовиков мэрия сообщила в октябре. Тогда предполагалось, что ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00 на территории центрального района и уже с 1 января. Эта новость осенью вызвала недовольство предпринимателей и промышленников, после чего вопрос обсуждался на площадке Пермской торгово-промышленной палаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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