Премьер Мишустин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Во время экскурсии Михаил Мишустин вмесите с 5-летним Мишей приготовили конфеты Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках проекта «Елка желаний» посетил кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» вместе с пятилетним Мишей из Орловской области. Глава правительства РФ вместе с ребенком приготовил шоколад, а после подарил мальчику целый мешок конфет.

«Председатель правительства пригласил маленького Мишу и его маму на одну из московских шоколадных фабрик. Вместе они посмотрели, как делают конфеты, и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сладостей», — сообщается на официальном сайте кабмина.

После экскурсии по кондитерской фабрике Мишустин подарил мальчику игрушечного тигренка — символ наступающего года — с конфетами. Также он вручил ребенку конструктор, из которого можно собрать собор Василия Блаженного.

Ранее Мишустин рассказал, что мечтал посетить кондитерскую фабрику в детстве. По его словам, ребенком он также очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии по фабрике «Красный Октябрь» к пятилетнему Мише.

В прошлом году премьер-министр исполнил новогоднее пожелание Нади из Тверской области. В рамках проекта «Елка желаний» девочка попросила подарить ей синтезатор. Мишустин приехал к Наде в Тверь с мешком подарков, среди которых был музыкальный инструмент. Премьер-министр выпил чаю вместе с семьей девочки и сам исполнил несколько детских песен на синтезаторе.

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Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках проекта «Елка желаний» посетил кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» вместе с пятилетним Мишей из Орловской области. Глава правительства РФ вместе с ребенком приготовил шоколад, а после подарил мальчику целый мешок конфет. «Председатель правительства пригласил маленького Мишу и его маму на одну из московских шоколадных фабрик. Вместе они посмотрели, как делают конфеты, и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сладостей», — сообщается на официальном сайте кабмина. После экскурсии по кондитерской фабрике Мишустин подарил мальчику игрушечного тигренка — символ наступающего года — с конфетами. Также он вручил ребенку конструктор, из которого можно собрать собор Василия Блаженного. Ранее Мишустин рассказал, что мечтал посетить кондитерскую фабрику в детстве. По его словам, ребенком он также очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии по фабрике «Красный Октябрь» к пятилетнему Мише. В прошлом году премьер-министр исполнил новогоднее пожелание Нади из Тверской области. В рамках проекта «Елка желаний» девочка попросила подарить ей синтезатор. Мишустин приехал к Наде в Тверь с мешком подарков, среди которых был музыкальный инструмент. Премьер-министр выпил чаю вместе с семьей девочки и сам исполнил несколько детских песен на синтезаторе.
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