Премьер Мишустин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика

30 декабря 2021 в 18:21 Размер текста - 17 +

Во время экскурсии Михаил Мишустин вмесите с 5-летним Мишей приготовили конфеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках проекта «Елка желаний» посетил кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» вместе с пятилетним Мишей из Орловской области. Глава правительства РФ вместе с ребенком приготовил шоколад, а после подарил мальчику целый мешок конфет. «Председатель правительства пригласил маленького Мишу и его маму на одну из московских шоколадных фабрик. Вместе они посмотрели, как делают конфеты, и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сладостей», — сообщается на официальном сайте кабмина. После экскурсии по кондитерской фабрике Мишустин подарил мальчику игрушечного тигренка — символ наступающего года — с конфетами. Также он вручил ребенку конструктор, из которого можно собрать собор Василия Блаженного. Ранее Мишустин рассказал, что мечтал посетить кондитерскую фабрику в детстве. По его словам, ребенком он также очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии по фабрике «Красный Октябрь» к пятилетнему Мише. В прошлом году премьер-министр исполнил новогоднее пожелание Нади из Тверской области. В рамках проекта «Елка желаний» девочка попросила подарить ей синтезатор. Мишустин приехал к Наде в Тверь с мешком подарков, среди которых был музыкальный инструмент. Премьер-министр выпил чаю вместе с семьей девочки и сам исполнил несколько детских песен на синтезаторе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках проекта «Елка желаний» посетил кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» вместе с пятилетним Мишей из Орловской области. Глава правительства РФ вместе с ребенком приготовил шоколад, а после подарил мальчику целый мешок конфет. «Председатель правительства пригласил маленького Мишу и его маму на одну из московских шоколадных фабрик. Вместе они посмотрели, как делают конфеты, и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сладостей», — сообщается на официальном сайте кабмина. После экскурсии по кондитерской фабрике Мишустин подарил мальчику игрушечного тигренка — символ наступающего года — с конфетами. Также он вручил ребенку конструктор, из которого можно собрать собор Василия Блаженного. Ранее Мишустин рассказал, что мечтал посетить кондитерскую фабрику в детстве. По его словам, ребенком он также очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии по фабрике «Красный Октябрь» к пятилетнему Мише. В прошлом году премьер-министр исполнил новогоднее пожелание Нади из Тверской области. В рамках проекта «Елка желаний» девочка попросила подарить ей синтезатор. Мишустин приехал к Наде в Тверь с мешком подарков, среди которых был музыкальный инструмент. Премьер-министр выпил чаю вместе с семьей девочки и сам исполнил несколько детских песен на синтезаторе.