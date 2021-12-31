В Москве в канун Нового года задержали более 200 рейсов

В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержали более 200 самолетов, вылет которых запланирован на 31 декабря. О причинах задержки не сообщается.
Из данных сервиса «Яндекс.Расписания» следует, что в аэропорту Домодедово задержали 27 рейсов и еще 3 отменили. В Шереметьево задержали 12 рейсов и 153 отменили. А в аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов и 5 отменены.
Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что с 30 декабря будет закрыт терминал F. Уточняется, что терминал планируют реконструировать.
В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержали более 200 самолетов, вылет которых запланирован на 31 декабря. О причинах задержки не сообщается. Из данных сервиса «Яндекс.Расписания» следует, что в аэропорту Домодедово задержали 27 рейсов и еще 3 отменили. В Шереметьево задержали 12 рейсов и 153 отменили. А в аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов и 5 отменены. Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что с 30 декабря будет закрыт терминал F. Уточняется, что терминал планируют реконструировать.