В Москве в канун Нового года задержали более 200 рейсов

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет
О причинах задержки самолетов не сообщается Фото:

В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержали более 200 самолетов, вылет которых запланирован на 31 декабря. О причинах задержки не сообщается.

Из данных сервиса «Яндекс.Расписания» следует, что в аэропорту Домодедово задержали 27 рейсов и еще 3 отменили. В Шереметьево задержали 12 рейсов и 153 отменили. А в аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов и 5 отменены.

Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что с 30 декабря будет закрыт терминал F. Уточняется, что терминал планируют реконструировать.

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В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержали более 200 самолетов, вылет которых запланирован на 31 декабря. О причинах задержки не сообщается. Из данных сервиса «Яндекс.Расписания» следует, что в аэропорту Домодедово задержали 27 рейсов и еще 3 отменили. В Шереметьево задержали 12 рейсов и 153 отменили. А в аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов и 5 отменены. Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что с 30 декабря будет закрыт терминал F. Уточняется, что терминал планируют реконструировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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