Над администрацией виднеется дым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Участники акций протеста в Алма-Ате штурмом взяли здание администрации города. По словам очевидцев произошедшего, над мэрией видны клубы дыма.

«Протестующие в Алматы врываются в здание акимата через двери, разбитые окна. Судя по звукам, ломают оборудование», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что у здания частично снято оцепление полиции. Оставшихся силовиков избивают протестующие.

Массовые протесты в Казахстане начались после резкого повышения цен на газ для автомобилей. Население требует снизить стоимость топлива, учитывая размер минимальной заработной платы.