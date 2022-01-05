Протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец, ь, пламя
Над администрацией виднеется дым Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Участники акций протеста в Алма-Ате штурмом взяли здание администрации города. По словам очевидцев произошедшего, над мэрией видны клубы дыма.

«Протестующие в Алматы врываются в здание акимата через двери, разбитые окна. Судя по звукам, ломают оборудование», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что у здания частично снято оцепление полиции. Оставшихся силовиков избивают протестующие.

Массовые протесты в Казахстане начались после резкого повышения цен на газ для автомобилей. Население требует снизить стоимость топлива, учитывая размер минимальной заработной платы.

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Участники акций протеста в Алма-Ате штурмом взяли здание администрации города. По словам очевидцев произошедшего, над мэрией видны клубы дыма. «Протестующие в Алматы врываются в здание акимата через двери, разбитые окна. Судя по звукам, ломают оборудование», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что у здания частично снято оцепление полиции. Оставшихся силовиков избивают протестующие. Массовые протесты в Казахстане начались после резкого повышения цен на газ для автомобилей. Население требует снизить стоимость топлива, учитывая размер минимальной заработной платы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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