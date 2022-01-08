08 января 2022

Посол в РФ нашел памятки по захвату учреждений Казахстана

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Ермек Кошербаев нашел на нескольких интернет-ресурсах памятки по захвату учреждений Казахстана Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В дела Казахстана если и были вмешательства, то только на идеологическом уровне. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что в просторах интернета он видел некоторые памятки, в которых были инструкции по захвату госучреждений.

«Есть, конечно же, как наш президент [Касым-Жомарт Токаев] отметил, определенное вмешательство. Во всяком случае, я на паре-тройке ресурсов видел: конкретно расписывалось, как надо захватывать те или иные учреждения, прямо памятки были» — отметил дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, никаких вмешательств на дипломатическом уровне нет. Он считает, что все попытки вмешаться в государственные дела происходят на уровне идеологии. Кошебарев подчеркнул, что контролировать все происходящее в социальных сетях трудно. По его словам, народ нельзя просто так заставить молчать, — у каждого есть мнение о происходящем в стране.

Массовые митинги начали происходить в Казахстане 2 января. Люди вышли на улицы из-за резко подскочивших цен на топливо. Народ начал захватывать ряд госучреждений. https://ura.news/news/1052525802 Кроме того, сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о случаях гибели. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран, в том числе, России и Белоруссии, отправились в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.

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В дела Казахстана если и были вмешательства, то только на идеологическом уровне. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что в просторах интернета он видел некоторые памятки, в которых были инструкции по захвату госучреждений. «Есть, конечно же, как наш президент [Касым-Жомарт Токаев] отметил, определенное вмешательство. Во всяком случае, я на паре-тройке ресурсов видел: конкретно расписывалось, как надо захватывать те или иные учреждения, прямо памятки были» — отметил дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». По его словам, никаких вмешательств на дипломатическом уровне нет. Он считает, что все попытки вмешаться в государственные дела происходят на уровне идеологии. Кошебарев подчеркнул, что контролировать все происходящее в социальных сетях трудно. По его словам, народ нельзя просто так заставить молчать, — у каждого есть мнение о происходящем в стране. Массовые митинги начали происходить в Казахстане 2 января. Люди вышли на улицы из-за резко подскочивших цен на топливо. Народ начал захватывать ряд госучреждений. https://ura.news/news/1052525802 Кроме того, сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о случаях гибели. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран, в том числе, России и Белоруссии, отправились в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.
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