Комик Галустян испытает челябинского рекламщика

Ведущие нового шоу сами выбирают своих подопечных (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новом шоу «Не дрогни!» с ведущими Михаилом Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Бабичем испытания пройдет челябинский таргетолог Андрей Кашеваров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

«Проект с челябинцем заменит в эфире СТС экстремальное шоу „Русский ниндзя“. В новой программе „Не дрогни!“ участники со всей страны готовы продемонстрировать стальной характер и железную выдержку. Участникам предстоит завоевать кубок победителя и статус самого невозмутимого героя шоу», — заявили в телекомпании.

По правилам в каждом из четырех испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток или залп огнемета. Среди участников нового проекта: победительница конкурса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звездный риелтор и даже бывший священник.

Команда шоу получила тысячи заявок со всей России и стран СНГ. На кастинге всех претендентов просили опустить руку в черный ящик. При этом никто не знал, что именно находится внутри.

«Не дрогни!» —это российская версия британского проекта Flinch, который первоначально транслировался на Netflix. В оригинальном шоу испытания проходят на территории ирландской фермы, которую московские художники воссоздали в павильоне площадью тысячи квадратных метров.

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