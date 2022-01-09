09 января 2022
08 января 2022
07 января 2022
06 января 2022

Челябинский вуз продлевает сессию для студентов из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в преддверии Российско-Казахстанского форума. Челябинск, главный корпус юургу
ЮУрГУ пошло навстречу студентам из-за беспорядков в Казахстане (фото из архива) Фото:

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) принял решение продлить зимнюю сессию для студентов из Республики Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крупнейшего университета Челябинской области.

«Те студенты, кто находится на территории Казахстана и у кого возникают проблемы с доступом к Интернет, могут продлить сессию. Для продления зимней сессии будет достаточно личного заявления студента», — заявили URA.RU в пресс-службе.

На текущий момент в ЮУрГУ обучается 465 студентов из Казахстана. Зимняя экзаменационная сессия для обучающихся университета проходит в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более 500 студентов Уральского федерального университета из Казахстана в Екатеринбурге не смогли покинуть страну из-за протестов в республике. Для них будет организован индивидуальный учебный процесс.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) принял решение продлить зимнюю сессию для студентов из Республики Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крупнейшего университета Челябинской области. «Те студенты, кто находится на территории Казахстана и у кого возникают проблемы с доступом к Интернет, могут продлить сессию. Для продления зимней сессии будет достаточно личного заявления студента», — заявили URA.RU в пресс-службе. На текущий момент в ЮУрГУ обучается 465 студентов из Казахстана. Зимняя экзаменационная сессия для обучающихся университета проходит в дистанционном формате. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более 500 студентов Уральского федерального университета из Казахстана в Екатеринбурге не смогли покинуть страну из-за протестов в республике. Для них будет организован индивидуальный учебный процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...