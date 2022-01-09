Челябинский вуз продлевает сессию для студентов из Казахстана

ЮУрГУ пошло навстречу студентам из-за беспорядков в Казахстане (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) принял решение продлить зимнюю сессию для студентов из Республики Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крупнейшего университета Челябинской области.

«Те студенты, кто находится на территории Казахстана и у кого возникают проблемы с доступом к Интернет, могут продлить сессию. Для продления зимней сессии будет достаточно личного заявления студента», — заявили URA.RU в пресс-службе.

На текущий момент в ЮУрГУ обучается 465 студентов из Казахстана. Зимняя экзаменационная сессия для обучающихся университета проходит в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более 500 студентов Уральского федерального университета из Казахстана в Екатеринбурге не смогли покинуть страну из-за протестов в республике. Для них будет организован индивидуальный учебный процесс.