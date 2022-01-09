К началу сессии из Казахстана не вернулись 547 студентов УрФУ

Пока под вопросом остается то, как студенты будут возвращаться в Екатеринбург из Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Более 500 студентов Уральского федерального университета из Казахстана не смогли покинуть страну из-за протестов, которые накрыли республику 2 января 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале учебного заведения.

«Из 667 наших студентов, уехавших на новогодние праздники в Казахстан, 120 вернулись в Екатеринбург к 10 января. Сегодня они сдают ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию и до получения отрицательных результатов соблюдают изоляцию. Всего в университете обучается порядка 1300 студентов из Казахстана», — сказано в сообщении.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Лейла Кожакова сообщила УрФУ, что сейчас в столице республики неспокойно. «Связь работает нестабильно, но с частью выпускников мы созваниваемся. Пока под вопросом остается то, как студенты будут возвращаться в Екатеринбург. Авиасообщение на данный момент прекращено», — посетовала она. За развитием событий в стране следит студенческое землячество и отделение вузовской ассоциации выпускников.

Ранее URA.RU писало, что руководство Уральского федерального университета организует образовательный процесс по индивидуальному учебному плану для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию из-за протестов в республике. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и запросил помощи у Организации Договора о коллективной безопасности. Согласно договору, в страну был направлен миротворческий контингент, в том числе, России.

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