В центре Гамалеи назвали два способа остановить «Омикрон» в РФ

10 января 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

В центре Гамалеи призвали вакцинироваться из-за «Омикрона» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Предотвратить распространения штамма коронавируса «Омикрон» поможет вакцинация населения и ограничительные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. «Нужно максимально ограничить циркуляцию вируса в популяции людей. Способа есть два: защищать людей вакцинацией, либо ограничивать их контакты. Важнее, конечно, вакцинировать и ревакцинировать. Сейчас даже вакцинированный может участвовать в передаче вируса, в связи с этим нужно оставаться на стороже, пока пандемия не побеждена. При появлении симптомов нужно ограничить контакты», — сообщил Владимир Гущин. Также он уточнил, какие меры по сдерживанию пандемии были приняты недавно. «Делается общедоступным тестирование. Это тоже поможет вовремя ограничить контакт. Появилась возможность вакцинации подростков — замечательный способ прекратить циркуляцию вируса среди них. Эволюционирует вирус до тех пор, пока он циркулирует. Маски — это тоже способ сдерживания. Все должно работать в комплексе. Каждый элемент вносить свой эффект. Такая система в итоге обеспечивает благополучие и отсутствие перегруженности госпитального фонда», — заключил руководитель лаборатории. Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила о том, что «Омикрон» в разы заразнее, чем «Дельта». Она подчеркнула, что этот вариант вируса поражает детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предотвратить распространения штамма коронавируса «Омикрон» поможет вакцинация населения и ограничительные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. «Нужно максимально ограничить циркуляцию вируса в популяции людей. Способа есть два: защищать людей вакцинацией, либо ограничивать их контакты. Важнее, конечно, вакцинировать и ревакцинировать. Сейчас даже вакцинированный может участвовать в передаче вируса, в связи с этим нужно оставаться на стороже, пока пандемия не побеждена. При появлении симптомов нужно ограничить контакты», — сообщил Владимир Гущин. Также он уточнил, какие меры по сдерживанию пандемии были приняты недавно. «Делается общедоступным тестирование. Это тоже поможет вовремя ограничить контакт. Появилась возможность вакцинации подростков — замечательный способ прекратить циркуляцию вируса среди них. Эволюционирует вирус до тех пор, пока он циркулирует. Маски — это тоже способ сдерживания. Все должно работать в комплексе. Каждый элемент вносить свой эффект. Такая система в итоге обеспечивает благополучие и отсутствие перегруженности госпитального фонда», — заключил руководитель лаборатории. Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила о том, что «Омикрон» в разы заразнее, чем «Дельта». Она подчеркнула, что этот вариант вируса поражает детей.