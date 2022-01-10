В центре Гамалеи назвали два способа остановить «Омикрон» в РФ

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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, коронавирус, красная зона
В центре Гамалеи призвали вакцинироваться из-за «Омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Предотвратить распространения штамма коронавируса «Омикрон» поможет вакцинация населения и ограничительные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

«Нужно максимально ограничить циркуляцию вируса в популяции людей. Способа есть два: защищать людей вакцинацией, либо ограничивать их контакты. Важнее, конечно, вакцинировать и ревакцинировать. Сейчас даже вакцинированный может участвовать в передаче вируса, в связи с этим нужно оставаться на стороже, пока пандемия не побеждена. При появлении симптомов нужно ограничить контакты», — сообщил Владимир Гущин.

Также он уточнил, какие меры по сдерживанию пандемии были приняты недавно. «Делается общедоступным тестирование. Это тоже поможет вовремя ограничить контакт. Появилась возможность вакцинации подростков — замечательный способ прекратить циркуляцию вируса среди них. Эволюционирует вирус до тех пор, пока он циркулирует. Маски — это тоже способ сдерживания. Все должно работать в комплексе. Каждый элемент вносить свой эффект. Такая система в итоге обеспечивает благополучие и отсутствие перегруженности госпитального фонда», — заключил руководитель лаборатории.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила о том, что «Омикрон» в разы заразнее, чем «Дельта». Она подчеркнула, что этот вариант вируса поражает детей.

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Предотвратить распространения штамма коронавируса «Омикрон» поможет вакцинация населения и ограничительные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. «Нужно максимально ограничить циркуляцию вируса в популяции людей. Способа есть два: защищать людей вакцинацией, либо ограничивать их контакты. Важнее, конечно, вакцинировать и ревакцинировать. Сейчас даже вакцинированный может участвовать в передаче вируса, в связи с этим нужно оставаться на стороже, пока пандемия не побеждена. При появлении симптомов нужно ограничить контакты», — сообщил Владимир Гущин. Также он уточнил, какие меры по сдерживанию пандемии были приняты недавно. «Делается общедоступным тестирование. Это тоже поможет вовремя ограничить контакт. Появилась возможность вакцинации подростков — замечательный способ прекратить циркуляцию вируса среди них. Эволюционирует вирус до тех пор, пока он циркулирует. Маски — это тоже способ сдерживания. Все должно работать в комплексе. Каждый элемент вносить свой эффект. Такая система в итоге обеспечивает благополучие и отсутствие перегруженности госпитального фонда», — заключил руководитель лаборатории. Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила о том, что «Омикрон» в разы заразнее, чем «Дельта». Она подчеркнула, что этот вариант вируса поражает детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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