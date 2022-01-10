В свердловском заповеднике нашли неизвестных миру клещей

11 января 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

В отличие от энцефалитных водяные клещи неопасны для людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В прошлом году на территории Висимского заповедника (Свердловская область) был открыт новый вид водяных клещей, неизвестный ранее мировой науке. Об этом и других наблюдениях рассказал директор комплекса Михаил Федоров во время пресс-конференции, посвященной перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале. «В прошлом году мы сделали два подарка всему Уралу — список видов Висимского заповедника и всего мира пополнился новым видом водяных клещей. Эти существа размером один миллиметр и красноватого цвета были обнаружены в водах реки Каменка. Личинки водяных клещей являются паразитами насекомых, а взрослые особи-хищники питаются планктоном и опасности для человека не представляют», — объяснил Михаил Федоров. Кроме клещей на территории заповедника впервые обнаружили маленькую горную улитку. Ученые выступили с инициативой внести ее в региональную Красную книгу, как редкий вид, нуждающийся в охране. Кроме радостных событий в прошлом году сотрудники Висимского заповедника заметили и печальную тенденцию: гордость Свердловской области, краснокнижный сокол-сапсан стал плохо размножаться. Орнитологи надеются, что пернатые сумеют выбраться из демографической ямы в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В прошлом году на территории Висимского заповедника (Свердловская область) был открыт новый вид водяных клещей, неизвестный ранее мировой науке. Об этом и других наблюдениях рассказал директор комплекса Михаил Федоров во время пресс-конференции, посвященной перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале. «В прошлом году мы сделали два подарка всему Уралу — список видов Висимского заповедника и всего мира пополнился новым видом водяных клещей. Эти существа размером один миллиметр и красноватого цвета были обнаружены в водах реки Каменка. Личинки водяных клещей являются паразитами насекомых, а взрослые особи-хищники питаются планктоном и опасности для человека не представляют», — объяснил Михаил Федоров. Кроме клещей на территории заповедника впервые обнаружили маленькую горную улитку. Ученые выступили с инициативой внести ее в региональную Красную книгу, как редкий вид, нуждающийся в охране. Кроме радостных событий в прошлом году сотрудники Висимского заповедника заметили и печальную тенденцию: гордость Свердловской области, краснокнижный сокол-сапсан стал плохо размножаться. Орнитологи надеются, что пернатые сумеют выбраться из демографической ямы в 2022 году.