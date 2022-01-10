10 января 2022

В свердловском заповеднике нашли неизвестных миру клещей

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Открытие памятника Белоусову Челябинск, осторожно клещи
В отличие от энцефалитных водяные клещи неопасны для людей Фото:

В прошлом году на территории Висимского заповедника (Свердловская область) был открыт новый вид водяных клещей, неизвестный ранее мировой науке. Об этом и других наблюдениях рассказал директор комплекса Михаил Федоров во время пресс-конференции, посвященной перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале.

«В прошлом году мы сделали два подарка всему Уралу — список видов Висимского заповедника и всего мира пополнился новым видом водяных клещей. Эти существа размером один миллиметр и красноватого цвета были обнаружены в водах реки Каменка. Личинки водяных клещей являются паразитами насекомых, а взрослые особи-хищники питаются планктоном и опасности для человека не представляют», — объяснил Михаил Федоров.

Кроме клещей на территории заповедника впервые обнаружили маленькую горную улитку. Ученые выступили с инициативой внести ее в региональную Красную книгу, как редкий вид, нуждающийся в охране. Кроме радостных событий в прошлом году сотрудники Висимского заповедника заметили и печальную тенденцию: гордость Свердловской области, краснокнижный сокол-сапсан стал плохо размножаться. Орнитологи надеются, что пернатые сумеют выбраться из демографической ямы в 2022 году.

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В прошлом году на территории Висимского заповедника (Свердловская область) был открыт новый вид водяных клещей, неизвестный ранее мировой науке. Об этом и других наблюдениях рассказал директор комплекса Михаил Федоров во время пресс-конференции, посвященной перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале. «В прошлом году мы сделали два подарка всему Уралу — список видов Висимского заповедника и всего мира пополнился новым видом водяных клещей. Эти существа размером один миллиметр и красноватого цвета были обнаружены в водах реки Каменка. Личинки водяных клещей являются паразитами насекомых, а взрослые особи-хищники питаются планктоном и опасности для человека не представляют», — объяснил Михаил Федоров. Кроме клещей на территории заповедника впервые обнаружили маленькую горную улитку. Ученые выступили с инициативой внести ее в региональную Красную книгу, как редкий вид, нуждающийся в охране. Кроме радостных событий в прошлом году сотрудники Висимского заповедника заметили и печальную тенденцию: гордость Свердловской области, краснокнижный сокол-сапсан стал плохо размножаться. Орнитологи надеются, что пернатые сумеют выбраться из демографической ямы в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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