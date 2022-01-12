В ХМАО детей научат любить Родину

В школах и детсадах ХМАО введут программу «Истоки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В югорских школах и детсадах появятся уроки духовно-нравственного воспитания и патриотизма. Об этом сообщается на сайте учреждения окружных властей «Открытый регион — Югра» со ссылкой на митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

«Эта программа не религиозная, а светская. Она строится на наших российских ценностях: любви к Родине, сохранении исторической памяти, почитании старших, а также семейных и общечеловеческих ценностях», — рассказал владыка Павел.

Он также отметил, что факультативно программа «Социокультурные истоки» преподается в сургутских школах уже 10 лет. Однако теперь она будет внедрена во все учебных заведениях региона. «За два последних года прошли переобучение по программе более 120 педагогов Ханты-Мансийска. Так что методическая база и преподаватели в Югре имеются, опыт наработан, результаты ее реализации впечатляют», — добавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский.

Ранее URA.RU сообщало, что часть югорских родителей негативно восприняла инициативу об использовании в обучении школьников образовательной платформы «Сберкласс», которую реализует «Сбербанк». В адрес окружных властей отправлялись жалобы с требованиями отказаться от ее применения.

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