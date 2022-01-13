По факту пропажи свердловского офицера возбудили уголовное дело

По факту бесследной пропажи начальника связи штаба воинской части 31612 в Еланском гарнизоне (Свердловская область) Александра Вяткина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного военного следственного управления СК РФ.
«Следствием установлено, что 16 сентября 2021 года Вяткин без уважительных причин не прибыл на службу. Проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения Вяткина, по результатам которого установлено, что с 26 по 28 сентября 2021 года он проживал в гостинице „Мираж“, расположенной в станице Ессентукская Ставропольского края», — говорится в сообщении ведомства.
В ГВСУ также добавляют, что местонахождение офицера до сих пор неизвестно, но в ходе розыскных мероприятий не было установлено каких-либо преступлений против офицера. Расследование дела продолжается.
По факту бесследной пропажи начальника связи штаба воинской части 31612 в Еланском гарнизоне (Свердловская область) Александра Вяткина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного военного следственного управления СК РФ. «Следствием установлено, что 16 сентября 2021 года Вяткин без уважительных причин не прибыл на службу. Проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения Вяткина, по результатам которого установлено, что с 26 по 28 сентября 2021 года он проживал в гостинице „Мираж“, расположенной в станице Ессентукская Ставропольского края», — говорится в сообщении ведомства. В ГВСУ также добавляют, что местонахождение офицера до сих пор неизвестно, но в ходе розыскных мероприятий не было установлено каких-либо преступлений против офицера. Расследование дела продолжается.