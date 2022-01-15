Обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней отправили в СИЗО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте задержан мужчина, который увязался на улице за четвероклассницей и предлагал ей оказать интимные услуги за деньги. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по ХМАО.

«В настоящее время по уголовному проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей», — рассказали в ведомстве.

Следствием установлено, что около 19 часов 10 января в Сургуте на улице Университетская 50-летний ранее судимый за нарушение половой неприкосновенности гражданин пытался совершить действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Мужчине помешала мимо проходящая женщина, которая отвела ребенка в подъезд ближайшего дома. По сообщению матери пострадавшей, мужчина «предлагал поласкать его 15 минут за тысячу рублей, обменяться номерами телефонов, просил обнять его, как она обнимается с друзьями», — писала женщина в паблике «О, Сургут!». Следователи отдела СК по Сургуту возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием ее беспомощного состояния).

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители напуганы сообщениями о появлении педофила. Пост матери пострадавшей в социальных сетях вызвал большую обеспокоенность среди пользователей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам