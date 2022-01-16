Екатеринбуржца, устроившего скандал из-за маски, сняли с рейса. «С улыбкой вышел»

17 января 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Жителя Екатеринбурга сняли с рейса из-за отказа надеть маску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пассажира, летевшего со своей спутницей из Сочи в Екатеринбург, сняли с рейса DP-339 авиакомпании «Победа» из-за его нежелания надеть маску. Об этом сообщил один из очевидцев. «Мужчина отказался надеть маску. Проводницы подошли с телефоном, сняли его на видео. Приехали сотрудники полиции, сняли его рейса. Он с улыбкой вышел вместе с женой», — поделилась Татьяна с Е1.RU. Сообщается, что перед взлетом мужчина устроил скандал с бортпроводниками. Они попросили мужчину и его спутницу надеть маски, на что те ответили, что наденут их позже. Однако они не сдержали своего обещания, поэтому самолет, ехавший уже в сторону взлетной полосы, пришлось развернуть. Из-за инцидента вылет рейса задержали. Ранее устроившую дебош пассажирку, летевшую рейсов из Дубая в Екатеринбург, пришлось задержать в туалете самолета. Она начала «громко говорить, орать и смеяться» после того, как объявили о посадке самолета в Челябинске из-за погодных условий. Женщину не стали высаживать, а лишь заперли в туалете, после чего она успокоилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пассажира, летевшего со своей спутницей из Сочи в Екатеринбург, сняли с рейса DP-339 авиакомпании «Победа» из-за его нежелания надеть маску. Об этом сообщил один из очевидцев. «Мужчина отказался надеть маску. Проводницы подошли с телефоном, сняли его на видео. Приехали сотрудники полиции, сняли его рейса. Он с улыбкой вышел вместе с женой», — поделилась Татьяна с Е1.RU. Сообщается, что перед взлетом мужчина устроил скандал с бортпроводниками. Они попросили мужчину и его спутницу надеть маски, на что те ответили, что наденут их позже. Однако они не сдержали своего обещания, поэтому самолет, ехавший уже в сторону взлетной полосы, пришлось развернуть. Из-за инцидента вылет рейса задержали. Ранее устроившую дебош пассажирку, летевшую рейсов из Дубая в Екатеринбург, пришлось задержать в туалете самолета. Она начала «громко говорить, орать и смеяться» после того, как объявили о посадке самолета в Челябинске из-за погодных условий. Женщину не стали высаживать, а лишь заперли в туалете, после чего она успокоилась.