16 января 2022

Екатеринбуржца, устроившего скандал из-за маски, сняли с рейса. «С улыбкой вышел»

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Екатеринбурга сняли с рейса из-за отказа надеть маску Фото:
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Пассажира, летевшего со своей спутницей из Сочи в Екатеринбург, сняли с рейса DP-339 авиакомпании «Победа» из-за его нежелания надеть маску. Об этом сообщил один из очевидцев.

«Мужчина отказался надеть маску. Проводницы подошли с телефоном, сняли его на видео. Приехали сотрудники полиции, сняли его рейса. Он с улыбкой вышел вместе с женой», — поделилась Татьяна с Е1.RU.

Сообщается, что перед взлетом мужчина устроил скандал с бортпроводниками. Они попросили мужчину и его спутницу надеть маски, на что те ответили, что наденут их позже. Однако они не сдержали своего обещания, поэтому самолет, ехавший уже в сторону взлетной полосы, пришлось развернуть. Из-за инцидента вылет рейса задержали.

Ранее устроившую дебош пассажирку, летевшую рейсов из Дубая в Екатеринбург, пришлось задержать в туалете самолета. Она начала «громко говорить, орать и смеяться» после того, как объявили о посадке самолета в Челябинске из-за погодных условий. Женщину не стали высаживать, а лишь заперли в туалете, после чего она успокоилась.

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Пассажира, летевшего со своей спутницей из Сочи в Екатеринбург, сняли с рейса DP-339 авиакомпании «Победа» из-за его нежелания надеть маску. Об этом сообщил один из очевидцев. «Мужчина отказался надеть маску. Проводницы подошли с телефоном, сняли его на видео. Приехали сотрудники полиции, сняли его рейса. Он с улыбкой вышел вместе с женой», — поделилась Татьяна с Е1.RU. Сообщается, что перед взлетом мужчина устроил скандал с бортпроводниками. Они попросили мужчину и его спутницу надеть маски, на что те ответили, что наденут их позже. Однако они не сдержали своего обещания, поэтому самолет, ехавший уже в сторону взлетной полосы, пришлось развернуть. Из-за инцидента вылет рейса задержали. Ранее устроившую дебош пассажирку, летевшую рейсов из Дубая в Екатеринбург, пришлось задержать в туалете самолета. Она начала «громко говорить, орать и смеяться» после того, как объявили о посадке самолета в Челябинске из-за погодных условий. Женщину не стали высаживать, а лишь заперли в туалете, после чего она успокоилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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