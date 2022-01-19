ГД поддержала желание прокуратуры больше контролировать россиян

Комитет Госдумы одобрил проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура сможет получать доступ к персональным данным россиян для сбора статистики в рамках надзора и выполнения различных функций. Соответствующий законопроект был одобрен к первому чтению комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

«Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 ФЗ № 2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию. Они смогут проводить обработку персональных данных и при осуществлении полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроектом предлагается установить, что обработка полученных специальных персональных данных допускается в связи с осуществлением органами прокуратуры прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных законодательством. Законопроект также предусматривает детализацию статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку проработать предложения по изменению закона о персональных данных россиян, чтобы предоставить гражданам возможность самостоятельно ими распоряжаться. В документе отмечается, что на данный момент нет эффективного механизма управлениями согласиями на обработку персональных данных и доступ к ним.

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