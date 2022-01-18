Глава минздрава Перми рассказала, когда отступит «Омикрон»

Анастасия Крутень заявила, что срок поставки 2 из 7 концентратов кислорода намечен на 30 апреля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассчитывает, что к концу апреля 2022 года эпидемия штамма «Омикрон» в регионе пойдет на спад. Об этом она рассказала на заседании комитета по бюджету регионального заксобрания 19 января, передает корреспондент URA.RU, отвечая на вопросы депутатов про нехватку кислорода в пермских больницах.

«К сожалению, из семи концентраторов кислорода, которые мы сейчас устанавливаем [в рамках субсидии от Федерации], может быть, два мы получим в марте. Но вообще у них 30 апреля срок поставки. К этому времени у нас должно на снижение пойти с „Омикроном“», — поделилась рассуждениями Анастасия Крутень.

По ее словам, по оптимистичному прогнозу, который дают власти РФ, пик эпидемии наступит 21 февраля (до 5,5 тыс. заболевших в сутки), по пессимистичному — 19 марта (8,5 тыс. заболевших). Ранее на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Крутень рассказала, что в разгар эпидемии «Омикрона» количество подтвержденных случаев коронавируса может доходить до 17 тыс. в сутки. Такой прогноз давал краевой минздрав на основе анализа мирового опыта. Краевые власти составили детальный плат борьбы с ним. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предупредил жителей о возможности введения локдауна.

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