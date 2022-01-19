Twitter оштрафован на 10 млн рублей за оценку атаки на вуз Перми

Компания Twitter, отказавшаяся удалить твит с оценкой стрельбы в Пермском государственном университете, оштрафована на 10 млн рублей. Решение вынес судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы.
«Twitter оштрафован на 10 млн рублей за отказ удалить твиты с упоминанием ФБК (организация признана в РФ экстремистской, а также иноагентом) его основателя Алексея Навального, других участников фонда. А также [за неудаление] твита с оценкой стрельбы, устроенной в Пермском госуниверситете», — пишет ТАСС со ссылкой на решения суда.
В отношении компании были составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации (ст 13.41 КоАП РФ). Ранее Twitter был оштрафован на 17 млн рублей по ч 9 ст. 13.11 КоАП РФ за повторные нарушения требований о локализации персональных данных пользователей.
Атака на Пермский госуниверситет была совершена 20 сентября 2021 года первокурсником вуза Тимуром Бекмансуровым. В результате стрельбы погибли шесть человек, десятки получили различные ранения и травмы. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сейчас он находится под стражей.
Компания Twitter, отказавшаяся удалить твит с оценкой стрельбы в Пермском государственном университете, оштрафована на 10 млн рублей. Решение вынес судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы. «Twitter оштрафован на 10 млн рублей за отказ удалить твиты с упоминанием ФБК (организация признана в РФ экстремистской, а также иноагентом) его основателя Алексея Навального, других участников фонда. А также [за неудаление] твита с оценкой стрельбы, устроенной в Пермском госуниверситете», — пишет ТАСС со ссылкой на решения суда. В отношении компании были составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации (ст 13.41 КоАП РФ). Ранее Twitter был оштрафован на 17 млн рублей по ч 9 ст. 13.11 КоАП РФ за повторные нарушения требований о локализации персональных данных пользователей. Атака на Пермский госуниверситет была совершена 20 сентября 2021 года первокурсником вуза Тимуром Бекмансуровым. В результате стрельбы погибли шесть человек, десятки получили различные ранения и травмы. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сейчас он находится под стражей.