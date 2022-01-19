В Перми берут под охрану здание, за которое заступился губернатор

Историческое здание, признанное аварийным, хотели снести Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми объект культурного наследия — памятник «Флигель купца Лаптева (постоялый двор) с воротами» берут под охрану государства. Объект решено внести в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Документ подписан начальником ведомства Ольгой Андриановой.

«Приказываю: включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия — памятник „Флигель купца Лаптева (постоялый двор) с воротами“ […] исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия Пермского края», — говорится в приказе.

Историческое здание расположено по адресу шоссе Космонавтов, 25. Оно было построено в конце 70-х годов XIX века крестьянином Михаилом Пошехоновым и изначально служило постоялым двором для крестьян, которые занимались извозом и торговлей. В постреволюционный период здание приспособили под библиотеку, школу, а затем — жилье.

В 2020 году администрация Перми приняла решение снести объект, признав его аварийным. Это вызвало бурную реакцию среди пермяков, которые попросили губернатора Дмитрия Махонина заступиться за историческое здание. Решение мэрии вызвало недоумение Махонина. Отсутствие у дома статуса памятника культурного наследия он назвал «недоработкой» коллег.

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