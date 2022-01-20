Многодетным россиянам меняют правила получения льготы на ипотеку

20 января 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Оформить выплату на погашение ипотеки станет проще Фото: Денис Моргунов © URA.RU Оформить выплату компенсации части ипотечного кредита с февраля можно будет через портал «Госуслуги». Об этом сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. «В феврале вместе с Минцифры мы планируем данную услугу вывести на единый портал государственных услуг. Граждане смогут подавать заявления на участие в данной программе и получать данную услугу через портал „Госуслуги“», — сказал Ковалев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее о том, что в 2022 году многодетные смогут подать заявление на ипотечную льготу онлайн, говорил премьер РФ Михаил Мишустин. В правительстве обещали, что деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней после подачи заявления. Сумма выплат составляет 450 тыс. рублей. Рассчитывать на них могут только семьи, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оформить выплату компенсации части ипотечного кредита с февраля можно будет через портал «Госуслуги». Об этом сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. «В феврале вместе с Минцифры мы планируем данную услугу вывести на единый портал государственных услуг. Граждане смогут подавать заявления на участие в данной программе и получать данную услугу через портал „Госуслуги“», — сказал Ковалев на пресс-конференции в ТАСС. Ранее о том, что в 2022 году многодетные смогут подать заявление на ипотечную льготу онлайн, говорил премьер РФ Михаил Мишустин. В правительстве обещали, что деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней после подачи заявления. Сумма выплат составляет 450 тыс. рублей. Рассчитывать на них могут только семьи, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года.