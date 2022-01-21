Депутат Госдумы призвал олигархов делиться с пенсионерами

21 января 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Олигархам нужно делиться доходами, чтобы сократить пропасть между бедными и богатыми, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским олигархам и бизнесменам необходимо делиться доходами с более бедными слоями населения, в том числе с пенсионерами. С таким призывом выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, объяснив, что это поможет устранить пропасть между бедными и богатыми. «Главная задача сегодня — ликвидация проблемы расслоения и бедности, которая уже становится наследственной. <…> Обращаюсь, в том числе к олигархам, бизнесу, всем власть предержащим: подумайте, в конце концов, о собственном самосохранении. Сегодня накапливаемая бедность — как пороховой склад. Необходимо устранять пропасть между бедными и богатыми. Для этого надо делиться», — написал Миронов в своем telegram-канале. В числе других способов сокращения бедности в РФ депутат назвал возвращение прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также, по мнению Миронова, нужно индексировать пенсии работающим пенсионерам, увеличить выплаты военным пенсионерам и «детям войны», отменить платное обучение в вузах. Ранее Миронов озвучил план, как улучшить демографическую ситуацию в стране. По его словам, пенсии нужно увеличить в два раза, а остальным россиянам предоставить пособия в 10 тысяч рублей, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским олигархам и бизнесменам необходимо делиться доходами с более бедными слоями населения, в том числе с пенсионерами. С таким призывом выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, объяснив, что это поможет устранить пропасть между бедными и богатыми. «Главная задача сегодня — ликвидация проблемы расслоения и бедности, которая уже становится наследственной. <…> Обращаюсь, в том числе к олигархам, бизнесу, всем власть предержащим: подумайте, в конце концов, о собственном самосохранении. Сегодня накапливаемая бедность — как пороховой склад. Необходимо устранять пропасть между бедными и богатыми. Для этого надо делиться», — написал Миронов в своем telegram-канале. В числе других способов сокращения бедности в РФ депутат назвал возвращение прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также, по мнению Миронова, нужно индексировать пенсии работающим пенсионерам, увеличить выплаты военным пенсионерам и «детям войны», отменить платное обучение в вузах. Ранее Миронов озвучил план, как улучшить демографическую ситуацию в стране. По его словам, пенсии нужно увеличить в два раза, а остальным россиянам предоставить пособия в 10 тысяч рублей, пишет агентство Nation News.