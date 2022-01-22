Штамм COVID «Омикрон» не станет выходом из пандемии. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, из-за быстрого распространения данного варианта вируса увеличивается вероятность появления более опасной мутации.
«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы. Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75-80% накрыть вакциной „Спутник“, которая на данный момент защищает», — отметил ученый в разговоре с «Интерфаксом».
Он пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм. По мнению ученого, пока охват вакцинацией недостаточный.
Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном».
Штамм COVID «Омикрон» не станет выходом из пандемии. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, из-за быстрого распространения данного варианта вируса увеличивается вероятность появления более опасной мутации. «Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы. Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75-80% накрыть вакциной „Спутник“, которая на данный момент защищает», — отметил ученый в разговоре с «Интерфаксом». Он пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм. По мнению ученого, пока охват вакцинацией недостаточный. Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном».