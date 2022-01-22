Академик Гинцбург предрек новый опасный штамм после «Омикрона». «Не выйдем из пандемии»

23 января 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Распространение «Омикрона» порождает высокую вероятность появления более опасной мутации COVID Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм COVID «Омикрон» не станет выходом из пандемии. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, из-за быстрого распространения данного варианта вируса увеличивается вероятность появления более опасной мутации. «Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы. Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75-80% накрыть вакциной „Спутник“, которая на данный момент защищает», — отметил ученый в разговоре с «Интерфаксом». Он пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм. По мнению ученого, пока охват вакцинацией недостаточный. Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм COVID «Омикрон» не станет выходом из пандемии. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, из-за быстрого распространения данного варианта вируса увеличивается вероятность появления более опасной мутации. «Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы. Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75-80% накрыть вакциной „Спутник“, которая на данный момент защищает», — отметил ученый в разговоре с «Интерфаксом». Он пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм. По мнению ученого, пока охват вакцинацией недостаточный. Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном».