Большинство зараженных «Омикроном» пермяков не покидали регион

В Пермском крае у заразившихся омикрон-штаммом заболевание проходит в легкой форме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть жителей Пермского края, которые заразились новым омикрон-штаммом коронавируса, не выезжали не только в другие страны, но даже не покидали регион. Всего, по данным Роспотребнадзора, в Прикамье зафиксирован 61 случай «Омикрона».

«Из 61 случая 37 зарегистрированы у граждан РФ, которые не выезжали за пределы Пермского края, 7 случаев завезены из Турции, 4 из Египта, 4 из ОАЭ, 3 из Великобритании, 2 из Доминиканской Республики, по 1 случаю из Кипра, Австрии, Киргизии и Казахстана. Регистрация местных случаев заболеваний COVID-19, вызванных штаммом „омикрон“, свидетельствует о циркуляции данного штамма на территории Пермского края», — говорится на сайте пермского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают общую тенденцию к росту заболеваемости COVID-19. За неделю с 17 по 23 января зарегистрировано 4785 случаев, что в 1,9 раза выше уровня предыдущей недели.

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