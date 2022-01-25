Пермский эпидемиолог пригрозил непривитым школьникам дистантом

Вадислав Семериков заявил о переводе непривитых школьников на дистант Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермских подростков, которые не сделают прививки от коронавируса, отправят на дистанционное обучение, заявил главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. В минобразования региона ответили, что пока такого решения нет.

«Если родитель не пишет заявление о необходимости вакцинации, значит он должен решить вопрос о пребывании ребенка. Такому ребенку будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи. Поэтому родители должны все взвесить: либо ребенок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он действительно изолируется на дому», — сказал Семериков в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Перми».

В министерстве образования Пермского края корреспондента URA.RU заверили, что отправлять школьников без прививки на дистант не планируют. «Никто не будет переводить школьников и студентов до 18 лет, не прошедших вакцинацию, на дистант. Сейчас классы/группы выходят на карантин и самостоятельное обучение лишь по предписанию Роспотребнадзора, когда в коллективе выявлено два и более заболевших COVID-19», — сказали в пресс-службе минобразования.

25 января в Пермский край доставили партию препарата «Спутник-М» для вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Прививать детей обещают только при письменном согласии их официальных представителей, то есть родителей или опекунов. Ранее Семериков рассказывал, что прививать подростков начнут в феврале. По планам вакцинировать должны 32 тысячи детей.

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