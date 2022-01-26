Мурашко взял паузу с назначением главного свердловского онколога

Кандидатура Бориса Мейлаха на пост главврача свердловского онкологического диспансера до сих не одобрена министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В Минздраве сомневаются в компетенции Мейлаха. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.
«С момента назначения Бориса Мейлаха на должность и. о. главврача свердловского онкодиспансера прошло больше двух недель, а он до сих пор числится как исполняющий обязанности. Кандидатуру Мейлаха пока не одобрил глава Минздрава Мурашко. В медицинской тусовке есть сомнения касательно компетенций Мейлаха. Ему не хватает опыта работы с онкобольными», — отметил источник.
Редакция URA.RU направила запрос в Министерство здравоохранения Российской Федерации. На момент публикации ответа не поступило. В свердловском онкодиспансере получить оперативный ответ не удалось.
Ранее URA.RU писало, что новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера после отставки экс-главврача Владимира Елишева стал хирург Борис Мейлах. Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя областного онкодиспансера.
Кандидатура Бориса Мейлаха на пост главврача свердловского онкологического диспансера до сих не одобрена министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В Минздраве сомневаются в компетенции Мейлаха. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «С момента назначения Бориса Мейлаха на должность и. о. главврача свердловского онкодиспансера прошло больше двух недель, а он до сих пор числится как исполняющий обязанности. Кандидатуру Мейлаха пока не одобрил глава Минздрава Мурашко. В медицинской тусовке есть сомнения касательно компетенций Мейлаха. Ему не хватает опыта работы с онкобольными», — отметил источник. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство здравоохранения Российской Федерации. На момент публикации ответа не поступило. В свердловском онкодиспансере получить оперативный ответ не удалось. Ранее URA.RU писало, что новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера после отставки экс-главврача Владимира Елишева стал хирург Борис Мейлах. Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя областного онкодиспансера.