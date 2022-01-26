26 января 2022

Мурашко взял паузу с назначением главного свердловского онколога

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не поставил точку в вопросе назначения на пост главврача онкодиспансера Бориса Мейлаха Фото:

Кандидатура Бориса Мейлаха на пост главврача свердловского онкологического диспансера до сих не одобрена министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В Минздраве сомневаются в компетенции Мейлаха. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«С момента назначения Бориса Мейлаха на должность и. о. главврача свердловского онкодиспансера прошло больше двух недель, а он до сих пор числится как исполняющий обязанности. Кандидатуру Мейлаха пока не одобрил глава Минздрава Мурашко. В медицинской тусовке есть сомнения касательно компетенций Мейлаха. Ему не хватает опыта работы с онкобольными», — отметил источник.

Редакция URA.RU направила запрос в Министерство здравоохранения Российской Федерации. На момент публикации ответа не поступило. В свердловском онкодиспансере получить оперативный ответ не удалось.

Ранее URA.RU писало, что новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера после отставки экс-главврача Владимира Елишева стал хирург Борис Мейлах. Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя областного онкодиспансера.

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Кандидатура Бориса Мейлаха на пост главврача свердловского онкологического диспансера до сих не одобрена министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В Минздраве сомневаются в компетенции Мейлаха. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «С момента назначения Бориса Мейлаха на должность и. о. главврача свердловского онкодиспансера прошло больше двух недель, а он до сих пор числится как исполняющий обязанности. Кандидатуру Мейлаха пока не одобрил глава Минздрава Мурашко. В медицинской тусовке есть сомнения касательно компетенций Мейлаха. Ему не хватает опыта работы с онкобольными», — отметил источник. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство здравоохранения Российской Федерации. На момент публикации ответа не поступило. В свердловском онкодиспансере получить оперативный ответ не удалось. Ранее URA.RU писало, что новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера после отставки экс-главврача Владимира Елишева стал хирург Борис Мейлах. Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя областного онкодиспансера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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