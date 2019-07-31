30 июля 2019

США назвали дату выхода из договора о ракетах

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Договор о ракетах средней дальности прекратит действие на этой неделеФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В США назвали дату прекращения договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности. Заявление сделал помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

«Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу [2 августа], когда Соединенные Штаты выйдут [из договора]», — передает ТАСС слова Болтона. Он отметил, что Вашингтон, скорее всего, также не будет продлевать договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Данное соглашение действует с 2010 года. Документ утратит силу в 2021 году, уточняет агентство Nation News.

Россия приостановила действие ДРСМД в начале июля в ответ на односторонний выход США. Соглашение, действовавшее с 1987 года, запрещало производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км.

Несмотря на завершение ДРСМД, в США заявили, что хотят расширять диалог с Кремлем по нераспространению ядерного оружия, напоминает «Национальная служба новостей».

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