На пожаре под Пермью погиб ребенок

Причины пожара сейчас устанавливаются Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В поселке Башкултаево Пермского муниципального района в ночь на 28 января произошел пожар. Погибли трое, в том числе ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.

«Произошло возгорание в двухэтажном здании. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины — 1981 года рождения, женщины — 1980 года рождения и ребенка 2012 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили на сайте ведомства.

Сейчас на месте пожара работают следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник и следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления. Они проводят осмотр места ЧП, допрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермском крае шестилетняя девочка спасла своего двухлетнего брата из пожара в доме. Она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду.