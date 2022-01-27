27 января 2022

На пожаре под Пермью погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пожарный, пожарище, пепелище, угли, сгоревший дом, тушение пожара
Причины пожара сейчас устанавливаются Фото:

В поселке Башкултаево Пермского муниципального района в ночь на 28 января произошел пожар. Погибли трое, в том числе ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.

«Произошло возгорание в двухэтажном здании. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины — 1981 года рождения, женщины — 1980 года рождения и ребенка 2012 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили на сайте ведомства.

Сейчас на месте пожара работают следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник и следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления. Они проводят осмотр места ЧП, допрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермском крае шестилетняя девочка спасла своего двухлетнего брата из пожара в доме. Она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В поселке Башкултаево Пермского муниципального района в ночь на 28 января произошел пожар. Погибли трое, в том числе ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю. «Произошло возгорание в двухэтажном здании. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины — 1981 года рождения, женщины — 1980 года рождения и ребенка 2012 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили на сайте ведомства. Сейчас на месте пожара работают следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник и следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления. Они проводят осмотр места ЧП, допрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермском крае шестилетняя девочка спасла своего двухлетнего брата из пожара в доме. Она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...