18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Пермском крае шестилетняя девочка спасла брата из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
Дедушка девочки рассказал, что внучку не поощрили за героический поступок Фото:

В Пермском крае шестилетняя девочка спасла своего двухлетнего брата из пожара в доме. Об этом стало известно спустя два года после происшествия, сообщает perm.kp.ru

«Шестилетняя девочка не растерялась и проявила невероятную смелость: она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду. А потом вернулась в объятое дымом помещение, нашла в шкафу куртку, штаны и теплые носки, чтобы братик не замерз, и выбежала из дома», — пишет издание о происшествии.

Пожар произошел в деревне Липово Добрянского района. Дети в момент возгорания были одни, родители находились на работе. Огонь полностью уничтожил дом и имущество семьи. За спасение малыша родители купили девочке куклу, которая стала единственной игрушкой после пожара. Дедушка девочки написал журналистам, что в МЧС поступок внучки не поощрили, хотя прошло больше двух лет. Выяснилось, что родители не рассказали спецслужбам о героическом поступке дочери, так как побоялись последствий.

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В Пермском крае шестилетняя девочка спасла своего двухлетнего брата из пожара в доме. Об этом стало известно спустя два года после происшествия, сообщает perm.kp.ru «Шестилетняя девочка не растерялась и проявила невероятную смелость: она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду. А потом вернулась в объятое дымом помещение, нашла в шкафу куртку, штаны и теплые носки, чтобы братик не замерз, и выбежала из дома», — пишет издание о происшествии. Пожар произошел в деревне Липово Добрянского района. Дети в момент возгорания были одни, родители находились на работе. Огонь полностью уничтожил дом и имущество семьи. За спасение малыша родители купили девочке куклу, которая стала единственной игрушкой после пожара. Дедушка девочки написал журналистам, что в МЧС поступок внучки не поощрили, хотя прошло больше двух лет. Выяснилось, что родители не рассказали спецслужбам о героическом поступке дочери, так как побоялись последствий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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