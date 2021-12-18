В Пермском крае шестилетняя девочка спасла брата из горящего дома

Дедушка девочки рассказал, что внучку не поощрили за героический поступок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае шестилетняя девочка спасла своего двухлетнего брата из пожара в доме. Об этом стало известно спустя два года после происшествия, сообщает perm.kp.ru

«Шестилетняя девочка не растерялась и проявила невероятную смелость: она схватила на руки двухлетнего братишку, завернула его в одеяло и вынесла на веранду. А потом вернулась в объятое дымом помещение, нашла в шкафу куртку, штаны и теплые носки, чтобы братик не замерз, и выбежала из дома», — пишет издание о происшествии.

Пожар произошел в деревне Липово Добрянского района. Дети в момент возгорания были одни, родители находились на работе. Огонь полностью уничтожил дом и имущество семьи. За спасение малыша родители купили девочке куклу, которая стала единственной игрушкой после пожара. Дедушка девочки написал журналистам, что в МЧС поступок внучки не поощрили, хотя прошло больше двух лет. Выяснилось, что родители не рассказали спецслужбам о героическом поступке дочери, так как побоялись последствий.