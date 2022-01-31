Пермяка осудили за убийство в прошлом веке

01 февраля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Задержать преступника удалось в Кемеровской области спустя более 20 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае осудили убийцу, который совершил преступление еще весной 1998 года. Более 20 лет ему удавалось скрываться от силовиков, используя поддельный паспорт и водительские права, рассказали в Следственном комитете. «5 марта 1998 года мужчина в одном из жилых домов в деревне Медянка из личных неприязненных отношений произвел выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия в трех мужчин, в результате чего один из потерпевших скончался на месте происшествия. Двум другим была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, и они остались живы. Сразу после совершения преступлений злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия, незаконно получил паспорт на другое лицо и использовал его, а также поддельные водительские удостоверения в другом субъекте РФ», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Подозреваемого удалось задержать спустя более 20 лет в Кемеровской области. За убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и приобретение поддельного паспорта суд отправил его на 15 лет в колонию строгого режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае осудили убийцу, который совершил преступление еще весной 1998 года. Более 20 лет ему удавалось скрываться от силовиков, используя поддельный паспорт и водительские права, рассказали в Следственном комитете. «5 марта 1998 года мужчина в одном из жилых домов в деревне Медянка из личных неприязненных отношений произвел выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия в трех мужчин, в результате чего один из потерпевших скончался на месте происшествия. Двум другим была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, и они остались живы. Сразу после совершения преступлений злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия, незаконно получил паспорт на другое лицо и использовал его, а также поддельные водительские удостоверения в другом субъекте РФ», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Подозреваемого удалось задержать спустя более 20 лет в Кемеровской области. За убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и приобретение поддельного паспорта суд отправил его на 15 лет в колонию строгого режима.