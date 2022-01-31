31 января 2022

В Перми резко вырос спрос на распечатку QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Недействительные qr-коды после сбоя на Госуслугах. Екатеринбург, прививочная компания, прививочный сертификат, просроченный куаркод, недействительный куаркод, нерабочий куаркод, нерабочий qr-код, вакцинация covid19
Порядка 70 тысяч пермяков обратились в МФЦ с просьбой распечатать QR-коды Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В топ самых популярных услуг, которые оказывают МФЦ Пермского края, вошла распечатка QR-кодов о вакцинации. В день центры печатают в среднем 2343 сертификата. Об этом рассказал на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания 1 февраля руководитель краевой сети МФЦ Леонид Громов, передает корреспондент URA.RU.

«За полтора месяца (с 16 ноября 2021 года — ред.) с момента введения новой формы QR-кода услуга по печати сертификата вышла на шестое место [по популярности у клиентов МФЦ]. За полтора месяца за этой услугой обратились 77,3 тыс. человек», — заявил он, отчитываясь перед депутатами о работе в 2021 году. В лидерах по востребованности у жителей — услуги Росреестра, министерства социального развития, регистрация на портале «Госуслуги», ГУ МВД, сервисы Пенсионного фонда.

Сотрудники МФЦ задействованы также в борьбе с коронавирусом. Они, по словам Леонида Громова, обрабатывают «большую часть звонков» на номер 122 и на горячую линию по коронавирусу. «В этом направлении у нас задействовано 75 человек, что составляет порядка 10% наших окон. Это позволяет бюджету Пермского края экономить до 45 млн руб. в год», — заявил Громов.

Власти Пермского края ввели систему QR-кодов с 25 октября. Губернатор Дмитрий Махонин заявил в конце года, что введение системы QR-кодов позволило получать вакцину «опережающими темпами». В январе список мест, для посещения которых нужен QR-код, был увеличен. На днях Пермский краевой суд принял к производству иск жителей региона к губернатору Дмитрию Махонину, в котором они требуют отменить систему QR-кодов и другие коронавирусные ограничения.

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В топ самых популярных услуг, которые оказывают МФЦ Пермского края, вошла распечатка QR-кодов о вакцинации. В день центры печатают в среднем 2343 сертификата. Об этом рассказал на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания 1 февраля руководитель краевой сети МФЦ Леонид Громов, передает корреспондент URA.RU. «За полтора месяца (с 16 ноября 2021 года — ред.) с момента введения новой формы QR-кода услуга по печати сертификата вышла на шестое место [по популярности у клиентов МФЦ]. За полтора месяца за этой услугой обратились 77,3 тыс. человек», — заявил он, отчитываясь перед депутатами о работе в 2021 году. В лидерах по востребованности у жителей — услуги Росреестра, министерства социального развития, регистрация на портале «Госуслуги», ГУ МВД, сервисы Пенсионного фонда. Сотрудники МФЦ задействованы также в борьбе с коронавирусом. Они, по словам Леонида Громова, обрабатывают «большую часть звонков» на номер 122 и на горячую линию по коронавирусу. «В этом направлении у нас задействовано 75 человек, что составляет порядка 10% наших окон. Это позволяет бюджету Пермского края экономить до 45 млн руб. в год», — заявил Громов. Власти Пермского края ввели систему QR-кодов с 25 октября. Губернатор Дмитрий Махонин заявил в конце года, что введение системы QR-кодов позволило получать вакцину «опережающими темпами». В январе список мест, для посещения которых нужен QR-код, был увеличен. На днях Пермский краевой суд принял к производству иск жителей региона к губернатору Дмитрию Махонину, в котором они требуют отменить систему QR-кодов и другие коронавирусные ограничения.
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