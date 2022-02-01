01 февраля 2022

Пермские приставы заманили должника в суд необычным способом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, роллы, суши
Пристав совместил работу и обед, заманив курьера-должника в суд Фото:

В Перми пристав, чтобы составить протокол на неплательщика алиментов, заказал суши в компании, где должник работает курьером. Доставить еду он попросил прямо в здание суда, рассказали в службе приставов.

«Судебный пристав выяснил, что безответственный родитель неофициально работает в службе доставки суши. Сотрудник ведомства не мог упустить такую возможность и оформил заказ японского блюда. Причем доставку попросил осуществить по адресу районного суда. Ничего не подозревающий должник в назначенный час привез заказанную еду. Мужчину тут же задержали и составили в его отношении протокол об административном правонарушении», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Так как мужчина накопил по алиментам долг более 345 тысяч рублей, а также скрывался от приставов ранее, суд назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ. В УФССП отмечают, что это стало ему своеобразным подарком, так как заседание суда прошло в день рождения неплательщика.

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В Перми пристав, чтобы составить протокол на неплательщика алиментов, заказал суши в компании, где должник работает курьером. Доставить еду он попросил прямо в здание суда, рассказали в службе приставов. «Судебный пристав выяснил, что безответственный родитель неофициально работает в службе доставки суши. Сотрудник ведомства не мог упустить такую возможность и оформил заказ японского блюда. Причем доставку попросил осуществить по адресу районного суда. Ничего не подозревающий должник в назначенный час привез заказанную еду. Мужчину тут же задержали и составили в его отношении протокол об административном правонарушении», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. Так как мужчина накопил по алиментам долг более 345 тысяч рублей, а также скрывался от приставов ранее, суд назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ. В УФССП отмечают, что это стало ему своеобразным подарком, так как заседание суда прошло в день рождения неплательщика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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