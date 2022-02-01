Пермские приставы заманили должника в суд необычным способом

Пристав совместил работу и обед, заманив курьера-должника в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми пристав, чтобы составить протокол на неплательщика алиментов, заказал суши в компании, где должник работает курьером. Доставить еду он попросил прямо в здание суда, рассказали в службе приставов.

«Судебный пристав выяснил, что безответственный родитель неофициально работает в службе доставки суши. Сотрудник ведомства не мог упустить такую возможность и оформил заказ японского блюда. Причем доставку попросил осуществить по адресу районного суда. Ничего не подозревающий должник в назначенный час привез заказанную еду. Мужчину тут же задержали и составили в его отношении протокол об административном правонарушении», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Так как мужчина накопил по алиментам долг более 345 тысяч рублей, а также скрывался от приставов ранее, суд назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ. В УФССП отмечают, что это стало ему своеобразным подарком, так как заседание суда прошло в день рождения неплательщика.