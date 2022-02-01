Свердловские силовики раскрыли убийство 20-летней давности

Для задержания подозреваемого привлекли сотрудников ОМОНа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве девушки и ребенка, совершенном более 20 лет назад. После задержания мужчину проверили на полиграфе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

Мужчина подозревается в убийстве 19-летней девушки и ее семилетнего брата в 2001 году. «[Подозреваемый] нанес потерпевшей несколько ударов ножом, а также удар отверткой, в результате чего девушке были причинены несовместимые с жизнью травмы. После этого злоумышленник решил расправиться с младшим братом потерпевшей», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что мужчина пошел на убийство, чтобы обокрасть квартиру. В результате он вынес оттуда ювелирные украшения на 14 тысяч рублей. Подозреваемому удавалось скрыться от полиции, потому что через несколько дней после двойного убийства он был задержан за другое преступление.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что предполагаемый убийца страдает наркотической зависимостью. Его семь раз привлекали к ответственности по уголовным статьям, в том числе по УК РСФСР. «На этот раз брали его представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа по месту жительства. Он ошибочно думал, что кара божья его миновала. Чтобы подтвердить, что сыщики задержали не „случайного прохожего“, а того, кого следует, применялся „детектор лжи“», — рассказал Горелых.

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