«ВкусВилл» открывает магазины в Челябинске

Ожидается, что магазины появятся в центре города и на Северо-Западе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Федеральная торговая сеть «ВкусВилл» откроет магазины в Челябинске. Новые торговые точки появятся до конца первого полугодия.

«Открытие планируется в первом полугодии 2022 года. Точная дата пока не определена», — заявили изданию «74.ру» в пресс-службе компании.

Ожидается, что новые магазины появятся в центре города и на Северо-Западе Челябинска. Количество торговых точек пока не называется.

Ранее стало известно, что «ВкусВилл» открывает магазины в Екатеринбурге. Компания позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания. Магазины сети уже действуют в Перми. Первый магазин в столице Прикамья открылся в июле 2021 года.