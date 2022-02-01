01 февраля 2022

«ВкусВилл» открывает магазины в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, вкусвилл
Ожидается, что магазины появятся в центре города и на Северо-Западе Фото:

Федеральная торговая сеть «ВкусВилл» откроет магазины в Челябинске. Новые торговые точки появятся до конца первого полугодия.

«Открытие планируется в первом полугодии 2022 года. Точная дата пока не определена», — заявили изданию «74.ру» в пресс-службе компании.

Ожидается, что новые магазины появятся в центре города и на Северо-Западе Челябинска. Количество торговых точек пока не называется.

Ранее стало известно, что «ВкусВилл» открывает магазины в Екатеринбурге. Компания позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания. Магазины сети уже действуют в Перми. Первый магазин в столице Прикамья открылся в июле 2021 года.

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Федеральная торговая сеть «ВкусВилл» откроет магазины в Челябинске. Новые торговые точки появятся до конца первого полугодия. «Открытие планируется в первом полугодии 2022 года. Точная дата пока не определена», — заявили изданию «74.ру» в пресс-службе компании. Ожидается, что новые магазины появятся в центре города и на Северо-Западе Челябинска. Количество торговых точек пока не называется. Ранее стало известно, что «ВкусВилл» открывает магазины в Екатеринбурге. Компания позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания. Магазины сети уже действуют в Перми. Первый магазин в столице Прикамья открылся в июле 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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