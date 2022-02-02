Свердловские власти взяли под контроль оборот лекарств от COVID

Свердловские власти контролируют вопрос об обеспечении региональных больниц и аптек препаратами от COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области взяли на контроль обеспечение региональных больниц и аптек всеми необходимыми препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (НКВИ) и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил профильным вице-губернаторам уделить вопросу лекарственного обеспечения особое внимание из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом.

«Все необходимые препараты для лечения НКВИ на амбулаторном этапе закуплены и имеются на складе ГАУ СО „Фармация“. С целью гарантированного и бесперебойного обеспечения пациентов, своевременно проводится дополнительная закупка лекарственных препаратов», — сообщает ДИП. Согласно данным официального сайта ГАУ СО «Фармация», организация осуществляет поставки медикаментов в 715 аптечных пунктов Свердловской области.

В региональном минздраве также уточнили, что нет и дефицита препаратов для лечения коронавирусной инфекции. «В стационарах медицинских организаций Свердловской области для лечения пациентов с коронавирусом сформирован достаточный запас лекарств: интерфероны, антикоагулянты, противовирусные, антибактериальные и глюкокортикостероидные препараты», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в середине января полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев провел совещание с представителями регионов, где обсуждались вопросы готовности Уральского федерального округа к оказанию медпомощи жителям в условиях роста заболеваемости коронавирусом. Тогда он сказал, что пятая волна COVID-19 будет сильнее прежних. Якушев отметил, что в таких обстоятельствах особое внимание следует уделить наращиванию объемов тестирования на коронавирус.

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