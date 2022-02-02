В Сургуте собирают деньги для семьи медсестры, совершившей суицид

В Сургуте медики объявили сбор для семьи покончившей с собой медсестры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Сургутской клинической травматологической больницы, где медсестра-анестезиолог покончила с собой, организовали сбор средств для ее семьи. По словам ее коллег, у женщины остались дочь и муж. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях.

«Все заботы по воспитанию дочери легли на плечи овдовевшему Радику, ему приходится разрываться между работой и семейными хлопотами. Тяжелым бременем на него легли и долговые обязательства, ипотечный кредит. Поэтому мы, коллеги, решили открыть волонтерское движение в помощь семье погибшей медсестры», — сказано в сообщении сообщества «Медицинский профсоюз Сургут» соцсети «ВКонтакте». В своем обращении автор заверил, что сбор средств организовала коллега погибшей медсестры.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутской клинической травматологической больнице медсестра анестезиолог покончила с собой. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Спустя полтора месяца еще одна сотрудница больницы покончила с собой. Однако после двух самоубийств проверка не выявила никаких нарушений в больнице.