02 февраля 2022
01 февраля 2022

В Сургуте собирают деньги для семьи медсестры, совершившей суицид

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медики, скорая помощь, больница, машина скорой помощи, медицина
В Сургуте медики объявили сбор для семьи покончившей с собой медсестры Фото:

Сотрудники Сургутской клинической травматологической больницы, где медсестра-анестезиолог покончила с собой, организовали сбор средств для ее семьи. По словам ее коллег, у женщины остались дочь и муж. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях.

«Все заботы по воспитанию дочери легли на плечи овдовевшему Радику, ему приходится разрываться между работой и семейными хлопотами. Тяжелым бременем на него легли и долговые обязательства, ипотечный кредит. Поэтому мы, коллеги, решили открыть волонтерское движение в помощь семье погибшей медсестры», — сказано в сообщении сообщества «Медицинский профсоюз Сургут» соцсети «ВКонтакте». В своем обращении автор заверил, что сбор средств организовала коллега погибшей медсестры.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутской клинической травматологической больнице медсестра анестезиолог покончила с собой. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Спустя полтора месяца еще одна сотрудница больницы покончила с собой. Однако после двух самоубийств проверка не выявила никаких нарушений в больнице.

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Сотрудники Сургутской клинической травматологической больницы, где медсестра-анестезиолог покончила с собой, организовали сбор средств для ее семьи. По словам ее коллег, у женщины остались дочь и муж. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях. «Все заботы по воспитанию дочери легли на плечи овдовевшему Радику, ему приходится разрываться между работой и семейными хлопотами. Тяжелым бременем на него легли и долговые обязательства, ипотечный кредит. Поэтому мы, коллеги, решили открыть волонтерское движение в помощь семье погибшей медсестры», — сказано в сообщении сообщества «Медицинский профсоюз Сургут» соцсети «ВКонтакте». В своем обращении автор заверил, что сбор средств организовала коллега погибшей медсестры. Ранее URA.RU писало, что в Сургутской клинической травматологической больнице медсестра анестезиолог покончила с собой. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Спустя полтора месяца еще одна сотрудница больницы покончила с собой. Однако после двух самоубийств проверка не выявила никаких нарушений в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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