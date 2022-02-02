02 февраля 2022
01 февраля 2022

Депутат в ХМАО обвинил мэрию в создании незаконных снежных свалок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае депутат обвинил власти в создании несанкционированных полигонов для снега Фото:

Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин обвинил местные власти в свалке снега на несанкционированных полигонах, которые находятся в черте города. Об этом URA.RU рассказал сам депутат.

«Незаконное и несанкционированное размещение снежных масс в черте города. В микрорайоне „А“ при мне выгружался снег. Такая же ситуация в микрорайоне „Юго-восточный“. Понятно, что они не успевают в установленные сроки очищать снег и им проще выгрузить его на территории города, но снег хранится там по полмесяца. Кроме того, снег представляет определенную опасность, это загрязненный реагентами снег, который собирают с улиц города. Это делается с подачи администрации», — заявил депутат.

Депутат добавил, что обратился в прокуратуру с требованием проверить законность хранения снега в указанных микрорайонах (в распоряжении редакции есть заверенные копии заявлений). В администрации Урая пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главе Лянтора Сергею Махине разобраться с проблемой уборки снега. Поводом для поручения стали многочисленные жалобы жителей.

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Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин обвинил местные власти в свалке снега на несанкционированных полигонах, которые находятся в черте города. Об этом URA.RU рассказал сам депутат. «Незаконное и несанкционированное размещение снежных масс в черте города. В микрорайоне „А“ при мне выгружался снег. Такая же ситуация в микрорайоне „Юго-восточный“. Понятно, что они не успевают в установленные сроки очищать снег и им проще выгрузить его на территории города, но снег хранится там по полмесяца. Кроме того, снег представляет определенную опасность, это загрязненный реагентами снег, который собирают с улиц города. Это делается с подачи администрации», — заявил депутат. Депутат добавил, что обратился в прокуратуру с требованием проверить законность хранения снега в указанных микрорайонах (в распоряжении редакции есть заверенные копии заявлений). В администрации Урая пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главе Лянтора Сергею Махине разобраться с проблемой уборки снега. Поводом для поручения стали многочисленные жалобы жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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