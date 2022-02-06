В Перми волна эпидемии вызвала шквал звонков на горячую линию

07 февраля 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Операторы ковидной горячей линии приняли рекордное количество звонков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На горячую линию по вопросам эпидемии коронавируса и ОРВИ от жителей Пермского края поступило рекордное количество звонков. Число обращений превысило показатели октября 2021 года, когда рекорд по звонкам установили из-за введения системы QR-кодов, сообщают в министерстве информационного развития Прикамья. «В связи с ростом заболеваемости возросло количество звонков на региональную горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ. Так, в январе в региональный колл-центр поступило 45,7 тысячи обращений. При этом свыше 35 тысяч звонков поступило за последнюю неделю месяца. Ранее максимальное число обращений в колл-центр было зафиксировано в октябре 2021 года, когда на горячую линию поступило порядка 38 тысяч звонков», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ власти региона открыли в марте 2020 года. Сервис обслуживают около 100 операторов. Сейчас пермяки в основном звонят, чтобы узнать условия вызова врача, режим работы поликлиник. Последний рекорд по обращениям был отмечен в октябре прошлого года. Тогда власти ввели в регионе систему QR-кодов и другие антиковидные ограничения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На горячую линию по вопросам эпидемии коронавируса и ОРВИ от жителей Пермского края поступило рекордное количество звонков. Число обращений превысило показатели октября 2021 года, когда рекорд по звонкам установили из-за введения системы QR-кодов, сообщают в министерстве информационного развития Прикамья. «В связи с ростом заболеваемости возросло количество звонков на региональную горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ. Так, в январе в региональный колл-центр поступило 45,7 тысячи обращений. При этом свыше 35 тысяч звонков поступило за последнюю неделю месяца. Ранее максимальное число обращений в колл-центр было зафиксировано в октябре 2021 года, когда на горячую линию поступило порядка 38 тысяч звонков», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ власти региона открыли в марте 2020 года. Сервис обслуживают около 100 операторов. Сейчас пермяки в основном звонят, чтобы узнать условия вызова врача, режим работы поликлиник. Последний рекорд по обращениям был отмечен в октябре прошлого года. Тогда власти ввели в регионе систему QR-кодов и другие антиковидные ограничения.