Пермский мэр не хочет ссориться с депутатом из-за опасной стройки

В мэрии Краснокамска жалуются, что УЗПМ не показывает им разрешение на строительство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Краснокамска в Пермском крае пытается разобраться в том, кто и когда разрешил строить паропровод по улице Коммунистической заводу противогололедных материалов (ООО «УЗПМ»). Глава Краснокамска Игорь Быкариз в курсе ситуации, но он, как говорит источник, опасается конфликта с гендиректором УЗПМ, депутатом заксобрания Дмитрием Пылевым.

«В октябре администрация провела совещание с представителями УЗПМ, где пыталась разобраться в документации на стройку. Завод мнение мэрии проигнорировал, он продолжает стройку паропровода на участке в придорожной полосе без разрешения на строительство или подтверждения, что оно не требуется. Быкариз не хочет идти в суд, не хочет портить отношения с УЗПМ», — рассказывает источник в администрации Краснокамска.

Собеседник агентства опасается, что паропровод может доставить неудобства городу. «Его высота не позволит проезжать большегрузам. Если объездную закроют и транзит пойдет через город, то велик риск, что первая же фура снесет этот паропровод», — говорит источник.

В пресс-службе УЗПМ заявили, что при строительстве наружного паропровода через улицу Коммунистическую «завод руководствуется проектно-сметной документацией, которая разработана специализированной проектной организацией». «Она прошла необходимую проверку и получила заключение экспертизы промышленной безопасности, соответствует действующим строительным нормам и правилам и другим нормативным актам», — отметили на заводе. По словам представителей завода, проект согласован с горадминистрацией «в порядке, установленном законом».

«Это большой инвестиционный проект, серьезная стройка, которая идет в соответствии с проектом. Землю мы выделили», — сообщил глава города Игорь Быкариз. Что касается высоты эстакады и дальнейшей безопасности ее эксплуатации, мэр заявил, что паропровод у завода будет принимать Ростехнадзор. И «если что-то будет не так», то УЗПМ «его переделает».

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