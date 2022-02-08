В Златоусте врачи жалуются на переработки в пандемию

Ежедневно врачи задерживаются на работе примерно на шесть часов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Златоусте (Челябинская область) участковые терапевты городской больницы пожаловались в минздрав области на многочасовые переработки из-за всплеска заболевания COVID-19. Медики утверждают, что время их работы увеличилось примерно на шесть часов.

«Ведем приемы до ночи. Графики составляются таким образом, что ежедневная работа превышает все нормы рабочего времени, ежедневно выходит по 12 часов. Плюс не хватает сотрудников, из-за кадрового дефицита все работают на два или три участка», — рассказал изданию 74.ру один из терапевтов.

Медики поясняют, что их переработки являются не законными. Согласно трудовому договору, они должны работать по 7—8 часов в день.

В минздраве области заявили, что в медучреждении индивидуально с каждым работником была проведена беседа, даны разъяснения на все вопросы. Главный врач горбольницы Златоуста Елена Калашникова пояснила, что по результатам беседы медперсонал согласился, что выплаты за труд им производятся в полном объеме. Сотрудники продолжают работу в штатном режиме.