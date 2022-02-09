Международная компания ищет сотрудников в Пермском крае

Рабочим готовы оплатить поездки домой на выходные Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О массовом наборе рабочих различных специальностей объявили в компании «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», которая занимается производством хлористого калия в Березниках Пермского края. На предприятии ищут сотрудников из Прикамья и готовы оплатить им поездки домой на выходные и обратно.

«„ЕвроХим — Усольский калийный комбинат“ приглашает на постоянную работу в г. Березники кандидатов из городов Пермского края (не вахта). Мы предлагаем: удобный график работы с возможностью ездить домой на выходные, оплату проезда к месту работы из города проживания и обратно один раз в неделю», — сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте». В Березниках потенциальным сотрудникам обещают проживание в комфортабельных квартирах.

На комбинат набирают слесарей различных специализаций, электромонтеров, сварщиков. Рабочие также требуются и на ряд дочерних предприятий «ЕвроХима», расположенных в Березниках.

«Еврохим» — международная химическая компания, крупнейший производитель минеральных удобрений в России. Усольский калийный комбинат получил право разработки более чем 2,3 млрд тонн запасов сырья в зоне Верхнекамского месторождения калийных солей. Активный срок эксплуатации рудника оценивается в 35 лет.

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