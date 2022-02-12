К свердловчанам, которые неделю сидят без воды, приехал министр

Жители Арамили заявили, что причиной коммунальной аварии стала изношенность труб (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов днем 13 февраля приехал в Арамиль, где уже несколько дней коммунальщики устраняют аварии на сетях. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики свердловского губернатора. Ранее жители города сообщили URA.RU, что у них уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной.

«Министр ЖКХ Николай Смирнов сегодня лично был в Арамили, где уже действительно несколько дней коммунальные бригады устраняют аварии, которые затронули три улицы с общим числом жителей не более тысячи человек», — сказано в сообщении департамента.

Отмечено, что проблема заключается в ветхости сетей. «Вода подается по мере ремонта труб, поэтому говорить о том, что люди неделю сидят без воды, не верно. Более того, осуществляется подвоз воды по расписанию. Бригады на месте работают постоянно», — сообщили в ДИПе. Там же отметили, что очередной порыв планируется ликвидировать к вечеру 13 февраля. «Надеемся на то, что он будет последним», — резюмировали в ДИПе.

Ранее жители Арамили сообщили URA.RU о том, что в городе отключили горячее и холодное водоснабжение. По словам людей, в городе четыре прорыва труб. Без воды — микрорайон Гарнизон, п. Светлый, п. Мельзавод, станция Арамиль, ул. Рабочая. Причиной сложившейся ситуации, по мнению читательницы, стала изношенность труб в городе. Капитальный ремонт коммунальной ветки планируется летом.

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