В Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной, жалуются жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Арамиль (Свердловская область), расположенном близ Екатеринбурга, отключили горячее и холодное водоснабжение. Об этом URA.RU сообщила читательница, добавив, что основная причина этого — коммунальные аварии, которые не могут найти и ликвидировать коммунальные службы.

«В Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной. Десять тысяч людей сидят без воды, в то время как городская администрация бездействует. Пожалуйста, помогите! Всего в городе — четыре прорыва труб, а работает только две бригады, которые не могут найти, где конкретно прорвало трубы. Мы обращались к министру ЖКХ, в прокуратуру, но ответа пока нет», — отметила женщина в разговоре с журналистами.

Также она рассказала, что без воды остался микрорайон Гарнизон, п. Светлый, п. Мельзавод, станция Арамиль, ул. Рабочая. Причиной сложившейся ситуации, по мнению читательницы, стала изношенность труб в городе.

URA.RU попыталось связаться с администрацией Арамиля для получения комментария на эту тему. Однако на звонок журналиста никто не ответил.