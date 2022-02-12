12 февраля 2022
11 февраля 2022

Жители пригорода Екатеринбурга остались без воды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
В Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной, жалуются жители Фото:

В городе Арамиль (Свердловская область), расположенном близ Екатеринбурга, отключили горячее и холодное водоснабжение. Об этом URA.RU сообщила читательница, добавив, что основная причина этого — коммунальные аварии, которые не могут найти и ликвидировать коммунальные службы.

«В Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной. Десять тысяч людей сидят без воды, в то время как городская администрация бездействует. Пожалуйста, помогите! Всего в городе — четыре прорыва труб, а работает только две бригады, которые не могут найти, где конкретно прорвало трубы. Мы обращались к министру ЖКХ, в прокуратуру, но ответа пока нет», — отметила женщина в разговоре с журналистами.

Также она рассказала, что без воды остался микрорайон Гарнизон, п. Светлый, п. Мельзавод, станция Арамиль, ул. Рабочая. Причиной сложившейся ситуации, по мнению читательницы, стала изношенность труб в городе.

URA.RU попыталось связаться с администрацией Арамиля для получения комментария на эту тему. Однако на звонок журналиста никто не ответил.

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В городе Арамиль (Свердловская область), расположенном близ Екатеринбурга, отключили горячее и холодное водоснабжение. Об этом URA.RU сообщила читательница, добавив, что основная причина этого — коммунальные аварии, которые не могут найти и ликвидировать коммунальные службы. «В Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной. Десять тысяч людей сидят без воды, в то время как городская администрация бездействует. Пожалуйста, помогите! Всего в городе — четыре прорыва труб, а работает только две бригады, которые не могут найти, где конкретно прорвало трубы. Мы обращались к министру ЖКХ, в прокуратуру, но ответа пока нет», — отметила женщина в разговоре с журналистами. Также она рассказала, что без воды остался микрорайон Гарнизон, п. Светлый, п. Мельзавод, станция Арамиль, ул. Рабочая. Причиной сложившейся ситуации, по мнению читательницы, стала изношенность труб в городе. URA.RU попыталось связаться с администрацией Арамиля для получения комментария на эту тему. Однако на звонок журналиста никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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