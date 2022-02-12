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В середине недели в Пермский край придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима, причал, сосули, сосульки, капель, весна
В среднем температура будет теплее нормы на 5-7 градусов Фото:

В Пермский край в середине недели придет небольшое потепление. Средняя температура превысит климатическую норму, но сильных перепадов температуры ожидать не стоит, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«К среде значительно потеплеет», — сообщается на сайте. В среднем в регионе будет теплее нормы на 5-7 градусов.

Понедельник ожидается прохладным: днем температура опустится до -6, -11 градусов, пройдет слабый снег. Во вторник ночью температура будет держаться в районе -9, -14 градусов (при прояснениях до -19), днем от -5 до -10 градусов. В среду резко потеплеет, до -5, -10 ночью и 0, -5 градусов днем, пойдет небольшой снег. В четверг и пятницу температура ночью может опустится до -10, днем ожидается от -1 до -6 градусов. В пятницу также прогнозируется метель с порывами воздуха до -15 градусов.

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В Пермский край в середине недели придет небольшое потепление. Средняя температура превысит климатическую норму, но сильных перепадов температуры ожидать не стоит, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «К среде значительно потеплеет», — сообщается на сайте. В среднем в регионе будет теплее нормы на 5-7 градусов. Понедельник ожидается прохладным: днем температура опустится до -6, -11 градусов, пройдет слабый снег. Во вторник ночью температура будет держаться в районе -9, -14 градусов (при прояснениях до -19), днем от -5 до -10 градусов. В среду резко потеплеет, до -5, -10 ночью и 0, -5 градусов днем, пойдет небольшой снег. В четверг и пятницу температура ночью может опустится до -10, днем ожидается от -1 до -6 градусов. В пятницу также прогнозируется метель с порывами воздуха до -15 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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